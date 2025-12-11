Doğu Akdeniz'de Mersin Sahillerini Döven 4-5 Metrelik Dev Dalgalar

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin genelinde etkili olan yağışlı havanın ardından, Doğu Akdeniz kıyılarında dev dalgalar gözlendi. Sahillerde oluşan kabarmalar özellikle ilgi çekti.

Gözlemler

Yaklaşık 3-4 gün süren yağışlı havanın ardından, 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de deniz dalgalarının boyu 4-5 metre'ye kadar ulaştı. Erdemli ilçesi halk plajı ve çevresinde dalgalar sahilleri şiddetle dövdü. Bölgedeki vatandaşlar dev dalgaları fotoğraflarken, bazıları suya kapılarak ıslandı. Görgü tanıkları denizin hırçın olduğunu ve kendilerinin dalgalar nedeniyle ıslandığını bildirdi. Yetkililer, dalgaların bugünden sonra normale dönmesinin beklendiğini aktardı.

Meteoroloji Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiğini duyurdu. Ayrıca Doğu Akdeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden sonra 4 ile 6 kuvvetinde eseceği bildirildi.

MERSİN'DE SAHİLLERİN BAZI BÖLGELERİNDE OLUŞAN DEV DALGALAR 4-5 METREYE KADAR ULAŞIRKEN METEOROLOJİ DOĞU AKDENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ BİLDİRDİ.