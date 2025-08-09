Doğu Akdeniz'de Sıcak Hava Dalgası: Adana, Hatay ve Osmaniye Etkilendi

Doğu Akdeniz'de etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Adana, Hatay ve Osmaniye bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Adana'da, yüksek nem oranı vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Güneşten korunmak isteyenler, park ve mesire alanlarındaki gölgelik alanları tercih ediyor. Dışarıda bulunan bazı vatandaşlar, parkların içindeki çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışıyor. Parkta dinlenen Ayhan Cebel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havadan bunaldıkları için gölgelik alanlarda dinlendiklerini belirtti.

Diğer yandan, hissedilen hava sıcaklığının 43 dereceye ulaştığı Hatay’da çocukların, birbirlerini hortumla ıslatarak serinlemeye çalıştığı gözlemlendi. Osmaniye'de ise hava sıcaklığı 44 derece seviyelerine çıkarken, nem oranı %35 civarındaydı. Bu durum, cadde ve sokakların boş kalmasına sebep oldu.

Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, yüksek sıcaklıktan korunmak amacıyla yine gölgelik alanları tercih ediyor.

