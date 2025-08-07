DOLAR
Doğu Anadolu'da 2025'te 4 Yangın: 3,5 Hektar Zarar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2025'te çıkan 4 yangında 3,5 hektar orman alanı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:16
Doğu Anadolu'da 2025'te 4 Yangın: 3,5 Hektar Zarar

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Serkan Karakurt, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da bu yıl çıkan 4 yangında toplamda 3,5 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Bölge Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Karakurt, sorumluluk alanlarını tanıtarak orman yangınlarıyla ilgili yürütülen çalışmaları aktardı. Son 5 yılda bölgede meydana gelen 160 yangın sonucunda yaklaşık 482 hektar alanın zarar gördüğünü dile getiren Karakurt, 2025'teki yangınların daha sınırlı bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Karakurt, şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklık dönemlerinde ormanlarda gece gündüz nöbet tutulduğunu belirterek, "Artık iklim değişikliği hayatımızın bir parçası. Bölgemiz, normal şartlarda 5. derece hassas bir alan" dedi.

1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasında 123 okulda 7 bin 500 öğretmen ve öğrenciye, ayrıca 453 orman köyünde yaşayan vatandaşlara bilinçlendirme eğitimleri verildiğinin altını çizen Karakurt, bu eğitimin devam edeceğini ifade etti.

Erzurum'da ayrıca 3 bin 500 yangın gönüllüsü bulunduğunu belirten Karakurt, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı çıktığını hatırlatarak, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Toplantının ardından Karakurt, basın mensuplarına fidanlık alanlarındaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Serkan Karakurt, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da bu yıl çıkan 4 yangında 3,5 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Karakurt, Bölge Müdürlüğünde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

