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Doğu Anadolu'da Filistin'e Destek Gösterileri: İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Erzurum, Kars, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gerçekleştirilen yürüyüşlerle İsrail'in Filistin'e saldırıları kınandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 19:28
Doğu Anadolu'da Filistin'e Destek Gösterileri: İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Doğu Anadolu'da Filistin'e Destek Protestoları

Erzurum, Kars, Iğdır, Erzincan ve Ardahan şehirlerinde, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzurum'da Kalabalık Bir Etkinlik

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, "Direnişe selam, siyonizme lanet" sloganları ile birlikte tarihi Lalapaşa Cami bahçesinde bir araya gelen kalabalık, ellerindeki dövizlerle Filistin'e destek verdi.

Etkinlikte basın açıklamasını yapan Mustafa Karataş, İsrail'in Gazze'de süregelen saldırılarının yıldönümüne dikkat çekti ve "365 gündür 42 binden fazla insanın yaşamına son veren, çoğu çocuk ve kadın olan bu soykırıma göz yuman dünya, katil sürüsüne cesaret veriyor." dedi.

Erzincan ve Kars'daki Tepkiler

Erzincan'da "Soykırıma İsyan, Filistine Destek Yürüyüşü" düzenlendi. Zakir Yıldız liderliğindeki grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, "Bu suskunluk çoğu çocuğun ve kadının ölümüne sebep oluyor." dedi.

Kars'ta ise Ahmet Altun öncülüğünde toplanan bir grup, "Dünya sesiz, saldırganlığı cesaretlendiriyor," diyerek durumu eleştirdi.

Ardahan ve Iğdır'da İlgili Etkinlikler

Ardahan'da "Soykırıma Hayır" temalı bir yürüyüş gerçekleştirilirken, Iğdır'da Vali Ercan Turan ve katılımcılar "Kahrolsun İsrail" sloganlarıyla Filistin'e destek verdi.

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerde Filistin’in haklarını savunmaya devam edeceği mesajını verdiler.

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası...

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası Cami Kebir Camisi avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Kızılay Meydanı’na yürüdü.

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası...

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası Cami Kebir Camisi avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Kızılay Meydanı’na yürüdü.

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası...

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası Cami Kebir Camisi avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Kızılay Meydanı’na yürüdü.

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası...

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası Cami Kebir Camisi avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Kızılay Meydanı’na yürüdü.

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası...

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası Cami Kebir Camisi avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Kızılay Meydanı’na yürüdü.

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası...

Erzincan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Kentte öğle namazı sonrası Cami Kebir Camisi avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Kızılay Meydanı’na yürüdü.

Kars'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde...

Kars'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı. Sultan Alpaslan Külliyesi önünde toplanan grup, döviz ve pankartlarla Faikbey Caddesi'nde yürüyerek Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parka geldi.

Kars'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde...

Kars'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı. Sultan Alpaslan Külliyesi önünde toplanan grup, döviz ve pankartlarla Faikbey Caddesi'nde yürüyerek Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parka geldi.

Kars'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde...

Kars'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı. Sultan Alpaslan Külliyesi önünde toplanan grup, döviz ve pankartlarla Faikbey Caddesi'nde yürüyerek Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parka geldi.

Kars'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde...

Kars'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Memur-Sen Şubesinin öncülüğünde bir araya gelen STK'ler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı. Sultan Alpaslan Külliyesi önünde toplanan grup, döviz ve pankartlarla Faikbey Caddesi'nde yürüyerek Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parka geldi.

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