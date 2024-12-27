Doğu Anadolu’da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’te etkili olan kar yağışı, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Van’ın yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar, özellikle Başkale ilçesinde yoğun bir şekilde hissedildi. Kar nedeniyle sokaklar bir müddet yürümekte zorlanan vatandaşlar ve öğrencilerle doldu, yaylalardaki küçükbaş hayvanlar da ağıllara indirildi.

Ayrıca, Çamlık mevkisinde bazı araçların yolda kaldığı bilgisi alındı. Karayolları ve belediye ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağır kar koşulları nedeniyle Van-Bahçesaray yolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Muş'ta Ulaşım Zorluğu

Muş’ta da kar yağışı, merkez, Varto ve Hasköy ilçelerindeki yüksek kesimlerde etkili oldu ve bu durum ulaşımda aksamalara yol açtı. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, etkili olan karın ardından merkezde 18, Varto’da 4 ve Hasköy ilçesinde 1 köy yolunun kapandığını açıkladı. Yolların açılması için çalışmalar devam ederken, karayolları ekipleri de dün gece kapanan Muş-Kulp kara yolunu tekrar ulaşıma açtı. Malazgirt ilçesinde ise sabah saatlerinde yağan kar, ilçe merkezinin beyaza bürünmesine neden oldu ve belediye ekipleri önemli caddelerde kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Hakkari ve Bitlis’te Durum

Hakkari’de akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezini tamamen beyaza bürüdü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizlerken, sürücüler yokuşlarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar küreme çalışmaları sürdürdü.

Benzer bir durum Bitlis’in Ahlat ilçesinde de yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan kar, ilçe merkezinin beyaza bürünmesine neden oldu. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizlerken, çocuklar da kartopu oynadı. Vatandaşlardan Erol Sarıgül, kar yağışının sabah saatlerinde etkisini göstermeye devam ettiğini belirtti.

Van'ın Başkale ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Van'ın Başkale ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.