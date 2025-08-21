DOLAR
Doğu Guta'da Kimyasal Saldırı Kurbanları İçin Anma Yürüyüşü

Doğu Guta'da yaklaşık 200 kişinin katıldığı yürüyüşte, 21 Ağustos 2013'teki kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:54
Gabun ile Zemelka arasında yüzlerce kişi yürüdü

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaşayanlar, kimyasal saldırıların yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Gabun ile Zemelka bölgeleri arasında gerçekleştirilen yürüyüşe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Katılımcılar, üzerinde kimyasal saldırıya atıfta bulunan yazıların olduğu sarı tişörtler giydi ve saldırılarda yaşamını yitiren sivillerin fotoğraflarını taşıdı. Gösteride, üzerinde "Şehitlerimizin çığlıkları kalbimizde yankılanıyor" yazılı büyük bir pankart açıldı.

Kimyasal saldırının etkilediği bölgede hayatını kaybedenlerin resimleri duvarlara asıldı; birçok kişi görüntüler karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kimyasal saldırı mağdurlarından Gutalı Afra Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada yürüyüşün amacını şu sözlerle dile getirdi: "Bugün kimyasal saldırının yıl dönümünde adaletin sağlanması ve kadın ile çocukları öldürenlerden hesap sorulmasını talep etmek için buradayız. Ölen insanların hiçbir suçu yoktu, sarin gazı denilen kimyasal saldırıya maruz kaldılar. Bu saldırıda çok sayıda masum insan hayatını kaybetti."

Yasin, üzerindeki sarı giysinin sarin gazını ve kimyasal saldırıyı temsil ettiğini belirtti. Adalet arayışlarının sürdüğünü söyleyen Yasin, "Adaletin sağlandığını ölmeden önce görmek istiyoruz. Harabeye dönen bu alanda çok sayıda sevdiğimizi kaybettik. Anılarımız yok oldu. Her yer yıkıldı. Bu katliamdan sonra Esed rejimi taşı, ağacı, insanı göç ettirdi. Bu bölgeler yeniden imar edilecek ama kaybettiklerimizi kim geri getirecek." diye konuştu.

Doğu Guta katliamı

Devrik Beşşar Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'den fazla sivili öldürmüştü. Hafızalardan silinmeyen bu katliamda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce sivil de zehirli gazdan etkilenmişti.

Doğu Guta, 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmiş; muhalifler Nisan 2018'de Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silahla saldırı düzenledi.

