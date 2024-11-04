Doğu Karadeniz İçin Güçlü Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz bölgesinde yarın sabah itibarıyla kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamalara göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon illerinde yerel olarak güçlü yağışlar yaşanacak.

Yağışların Beklentileri

Rize çevrelerinde ve Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli sağanakların görülmesi öngörülüyor. Ayrıca, 900 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde ise yağışların kar şeklinde yoğunlaşması bekleniyor.

Dikkatli Olunması Gereken Durumlar

Bu durumda, heyelan, sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla karşılaşılabileceği için bölge sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.