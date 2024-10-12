Doğu Karadeniz için Şiddetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan kıyı illeri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yarın öğle saatlerinden itibaren, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak etkili olması beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, bazı bölgelerde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Etkisi Ne Zaman Sona Erecek?

Beklenen yağışların 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Meteoroloji, bu dönem içinde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu yağışı, kısa süreli fırtınalar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını öneriyor. Dikkatli Olun!

Bu meteorolojik uyarılar doğrultusunda, özellikle tarım alanlarında çalışanlar ve açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin dikkatli olmasında fayda var.