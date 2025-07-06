DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.299.870,09 0,09%

Doğu Karadeniz'in Cenneti: Tomara Şelalesi Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi

Gümüşhane'nin Tomara Şelalesi, doğal güzelliği ve etkinlik imkanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hedef 200 bin ziyaretçi!

Yayın Tarihi: 06.07.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 11:16
Doğu Karadeniz'in Cenneti: Tomara Şelalesi Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi

Doğu Karadeniz'in Gözde Turizm Noktası: Tomara Şelalesi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde yer alan Tomara Şelalesi, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen herkes için cazip bir destinasyon haline geldi. Doğu Karadeniz'in en önemli turizm bölgelerinden biri olan bu eşsiz yer, 40 farklı noktadan doğarak 15 metre yükseklikten akan suyuyla, yörede "kırk gözeler" olarak da biliniyor.

Kolay Erişim ve Doğal Güzellik

Tomara Şelalesi, Gümüşhane il merkezine sadece 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2001 yılında tabiat parkı statüsü kazanarak koruma altına alınan bu bölge, ziyaretçilerinin doğal güzellikleri yakından deneyimlemesi için özel cam seyir terasları sunuyor.

200 Bin Ziyaretçi Hedefi

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın işletmecisi Zeynep Kara, yeni turizm sezonunda 200 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Kara, doğadan uzaklaşmak isteyen misafirlere hitap eden bu güzel mekânın, aileler için de ideal bir seçenek sunduğunu ifade etti:

"Burada sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ile çocuk parkı hizmetimiz mevcut. Misafirlerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz."

Kara, sezonun başlangıcında beklediklerinden fazla ziyaretçi aldıklarını ve bu yoğunluğun devam edeceğini düşündüklerini belirtti. Doğayla iç içe bir deneyim sunan Tomara Şelalesi, yürüyüş parkurları ve cam seyir terasları ile misafirlerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Doğanın Huzuru

Ziyaretçilerden Zeynep Ülkü, Tomara Şelalesi'nin eşsiz bir doğal güzellik olduğunu vurgulayarak, "Burayı dünyada gezilecek yerler arasında mutlaka öneririm. Bu yeşillik ve huzur insanı rahatlatıyor. Doğal güzelliklerimize sahip çıkmalıyız," dedi.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğa ile iç...

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Zeynep Kara, açıklamalarda bulundu.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğa ile iç...

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Zeynep Kara, açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Savunma Sanayisi'nden Kurtaran-2: Topçu Silahlarına Akıllı Çözüm
2
Dededen Toruna Geçen Para Koleksiyonu Gümüşhane'deki Berberde Sergileniyor
3
İzmir'de Menderes ve Seferihisar Arasında Orman Yangını: Hızla Müdahale Ediliyor
4
Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor
5
Tekirdağ'da Feci Kaza: Pikaba Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Doğu Karadeniz'in Cenneti: Tomara Şelalesi Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi
7
Manavgat'ta Kaçan Aslan Yaralanmalara Neden Oldu

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz