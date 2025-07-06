Doğu Karadeniz'in Cenneti: Tomara Şelalesi Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi

Doğu Karadeniz'in Gözde Turizm Noktası: Tomara Şelalesi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde yer alan Tomara Şelalesi, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen herkes için cazip bir destinasyon haline geldi. Doğu Karadeniz'in en önemli turizm bölgelerinden biri olan bu eşsiz yer, 40 farklı noktadan doğarak 15 metre yükseklikten akan suyuyla, yörede "kırk gözeler" olarak da biliniyor.

Kolay Erişim ve Doğal Güzellik

Tomara Şelalesi, Gümüşhane il merkezine sadece 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2001 yılında tabiat parkı statüsü kazanarak koruma altına alınan bu bölge, ziyaretçilerinin doğal güzellikleri yakından deneyimlemesi için özel cam seyir terasları sunuyor.

200 Bin Ziyaretçi Hedefi

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın işletmecisi Zeynep Kara, yeni turizm sezonunda 200 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Kara, doğadan uzaklaşmak isteyen misafirlere hitap eden bu güzel mekânın, aileler için de ideal bir seçenek sunduğunu ifade etti:

"Burada sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ile çocuk parkı hizmetimiz mevcut. Misafirlerimizin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz."

Kara, sezonun başlangıcında beklediklerinden fazla ziyaretçi aldıklarını ve bu yoğunluğun devam edeceğini düşündüklerini belirtti. Doğayla iç içe bir deneyim sunan Tomara Şelalesi, yürüyüş parkurları ve cam seyir terasları ile misafirlerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Doğanın Huzuru

Ziyaretçilerden Zeynep Ülkü, Tomara Şelalesi'nin eşsiz bir doğal güzellik olduğunu vurgulayarak, "Burayı dünyada gezilecek yerler arasında mutlaka öneririm. Bu yeşillik ve huzur insanı rahatlatıyor. Doğal güzelliklerimize sahip çıkmalıyız," dedi.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Zeynep Kara, açıklamalarda bulundu.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Zeynep Kara, açıklamalarda bulundu.