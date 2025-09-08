Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Silahlı Saldırı: 6 Kişi Öldü

Olay ve ölü-yaralı bilgileri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Ramot Kavşağı'nda bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin Ramallah yakınındaki köylerden geldiği öne sürüldü. İsrail polisi saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda ölenlerin kimlik bilgileri şu şekilde paylaşıldı: 43 yaşında bir haham, 50 yaşlarında bir erkek, 30 yaşlarında 3 erkek ve 50 yaşlarında bir kadın.

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın açıklamasına göre, ekiplerin müdahale ettiği 12 kişi hastanelere nakledildi. Açılan ateşte yaralanan 7 kişinin durumu ağır, çevrede bulunan 2 kişinin durumu orta, 3 kişinin ise cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Çok sayıda kişinin panik atak geçirdiği kaydedildi.

Güvenlik önlemleri ve yetkililerin tepkisi

Ordu, işgal altındaki Batı Şeria'ya geçiş için kullanılan kontrol noktalarını iki yönlü olarak kapattı. Olay yerine giden yollar kapatıldı ve bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Olayın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir saldırının düzenlendiği bölgeye gitti.

Yolsuzluk davasının devam ettiği mahkemede bugün ifade vermesi gereken Netanyahu'nun, yaşanan "güvenlik olayı" gerekçesiyle mahkemeye ifade vermeye gitmeyeceği aktarıldı.