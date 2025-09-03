Doğu ve Güneydoğu'da Mevlit Kandili Programları — Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin, Bingöl

Doğu ve Güneydoğu'da Mevlit Kandili İdrakı

Doğu ve Güneydoğu illerinde Mevlit Kandili dolayısıyla çok sayıda camide programlar düzenlendi. Diyarbakır, Elazığ, Batman, Siirt, Mardin ve Bingöl'deki etkinliklerde Kur'an-ı Kerim okunması, mevlid ve ilahiler ile dualar edildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de akşam namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. İl Müftü Yardımcısı Selahattin Yılmaz ile cemaat, Türkiye'nin birliği ve beraberliği, İslam alemi ve Gazze için dua etti. Etkinlik sonrası Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Elazığ

Elazığ'da camilerde bir araya gelen vatandaşlar Kandil'i idrak etti. İl Müftülüğünce tarihi İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı ve mevlid sırasında salavatlar getirildi. Cami çıkışında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ikramlarda bulunuldu.

Batman

Batman'da İl Müftülüğünce Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. İl Müftüsü Ahmet Durmuş gecenin önemini anlattığı vaaz verdi. Programda Türkçe, Kürtçe ve Arapça Mevlid-i Şerif okunup salavatlar getirildi ve ardından vatandaşlara ikram sunuldu.

Siirt

Siirt'te camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar yatsı namazını kıldıktan sonra dua etti. Hacı Fethi Serin Camisi'ndeki etkinlikte vaaz verildi, mevlit okundu ve ilahiler seslendirildi. Cami avlusunda AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından kandil simidi ikram edildi.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler okundu ve İl Müftüsü Enver Türkmen Mevlit Kandili'ne ilişkin vaaz verdi. Cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı. Programa Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ve Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir de katıldı.

Bingöl

Bingöl'ün Solhan ilçesinde de camilerde Mevlit Kandili programları düzenlendi. Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunurken, vaiz Osman Numanoğlu gecenin anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi. Program sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

