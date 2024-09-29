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Doğu ve Güneydoğu'daki Küçükbaş Hayvancılık Toplantısı

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, bölgedeki besicilerle buluşarak küçükbaş hayvancılıkla ilgili önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 17:43
Doğu ve Güneydoğu'daki Küçükbaş Hayvancılık Toplantısı

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Doğu ve Güneydoğu'daki Besicilerle Bir Araya Geldi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri ile birlikte önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bingöl’de düzenlenen toplantıya bölgedeki birlik başkanları katıldı.

Toplantının Önemi

Toplantı, besicilerin mevcut sorunlarını ve taleplerini ele almak amacıyla yapıldı. Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu talepleri iletmek için köprü vazifesi gördüklerini dile getirdi. Toplantıda konuşan Çelik, "Doğu ve Güneydoğu'da 15 milyon nüfusumuz var, 24 milyon da küçükbaş hayvan varlığımız mevcut. Bu sayıyı artırmak hepimizin boynunun borcu" şeklinde ifade etti.

Çobanlık Sorunu ve Çözüm Önerileri

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği kapsamında sağladığı nakdi destekler hakkında da bilgi verdi. Bu destekten yararlanmak için çobanların yeterlilik belgesine sahip olmalarının şart olduğunu belirterek, "Bu sertifikaların özellikle birlikler ve Tarım ve Orman müdürlükleri tarafından ortaklaşa verilmesi daha yerinde bir karar olur" dedi.

Çelik, toplantıya ev sahipliği yapan Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu'ya ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, çobanlık sorununun en kısa sürede çözüme kavuşmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bingöl'de düzenlenen toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda bölge illerinden gelen birlik başkanlarının sorun ve talepleri görüşüldü.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bingöl'de düzenlenen toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda bölge illerinden gelen birlik başkanlarının sorun ve talepleri görüşüldü.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bingöl'de düzenlenen toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda bölge illerinden gelen birlik başkanlarının sorun ve talepleri görüşüldü.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bingöl'de düzenlenen toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda bölge illerinden gelen birlik başkanlarının sorun ve talepleri görüşüldü.

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