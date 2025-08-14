DOLAR
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye ve Katar Gazze'deki İnsani Krizi Sona Erdirmek İçin Çalışıyor

Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Türkiye ve Katar'ın Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için insani ve diplomatik çabaları artırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:35
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye ve Katar Gazze'deki İnsani Krizi Sona Erdirmek İçin Çalışıyor

Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye ve Katar Gazze'deki İnsani Krizi Sona Erdirmek İçin Çalışıyor

Ziyaretin amacı ve görüşmeler

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar ziyaretinin, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek ve gelecek döneme yönelik yeni işbirliklerini güçlendirmek amacı taşıdığını söyledi.

Göksu, Fidan'ın Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin yanı sıra Suriye ve bölgesel durumun da ele alındığını belirtti.

İnsani ve diplomatik girişimler

Büyükelçi Göksu, iki ülkenin Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için insani ve diplomatik girişimlerini artırdığını vurgulayarak, "Türkiye ve Katar, Gazze'deki insani krizin bir an önce sona erdirilmesi için çalışıyor." dedi.

Göksu, Türkiye'nin krizin başından bu yana Katar'ın insani yardım ve barış çabalarındaki etkin rolünü takdir ettiğini ifade etti. Ayrıca Ankara'nın Gazze'de yaşanan soykırımı kınadığını, İsrail'i işlenen tüm suçlardan sorumlu tuttuğunu ve uluslararası topluma bu ihlalleri durdurma ile failleri hesap vermeye zorlamak için acil harekete geçme çağrısı yaptığını belirtti.

İkili ilişkiler ve stratejik mekanizma

Türkiye-Katar ilişkilerinin en üst düzey kurumsal çerçevesini oluşturan Yüksek Stratejik Komite, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim başkanlıklarında 2015'ten bu yana her yıl dönüşümlü ev sahipliğinde düzenleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 toplantı sonucunda, ikili işbirliğinin her alanını kapsayan 107 anlaşma imzalandı.

Yüksek Stratejik Komite'nin son toplantısı 14 Kasım 2024'te Ankara'da yapılırken, müteakip toplantının bu yıl içinde Doha'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, turizm, eğitim ve enerji gibi birçok alandaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendiği kaydedildi.

