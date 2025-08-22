DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,24%
ALTIN
4.392,45 0,02%
BITCOIN
4.621.621,46 0,07%

Doha'da Fanar: Abdullah Bin Zeyd el-Mahmud İslami Kültür Merkezi

Doha'daki Fanar, spiral minaresi ve kapsamlı kültürel-dini etkinlikleriyle Abdullah Bin Zeyd el-Mahmud İslami Kültür Merkezi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:47
Doha'da Fanar: Abdullah Bin Zeyd el-Mahmud İslami Kültür Merkezi

Doha'da Fanar: Abdullah Bin Zeyd el-Mahmud İslami Kültür Merkezi, Geleneksel ve Moderni Buluşturuyor

Doha'da bulunan Abdullah Bin Zeyd el-Mahmud İslami Kültür Merkezi, sıra dışı görünümü ve zengin etkinlik programıyla hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mimari İlham ve Spiral Minare

Fanar olarak bilinen merkez, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında faaliyete geçirildi ve adını Katar’ın ilk başkadısı ve din alimi Abdullah bin Zeyd el-Mahmud’un isminden alıyor.

Merkezin en dikkat çekici mimari unsuru olan spiral minare, İslam tarihine ait örneklerden ilham alır. Bu tasarım, 9. yüzyıldan kalma Irak’taki Samarra Ulu Camiinin minaresini anımsatırken, Kahire’deki İbn Tulun Camiinin spiral minaresi de benzer bir kaynaktır.

Abbasiler döneminde Türkler tarafından inşa edilen yapılarla kurduğu görsel bağ sayesinde merkez, Katar’ın modern siluetine geçmişin izlerini ekliyor.

Kültürel ve Dini Faaliyetler

Merkez, sadece mimarisiyle değil, yürüttüğü geniş kapsamlı programlarla da öne çıkıyor. İslami davet çalışmaları, Arapça kursları, İslam tarihi seminerleri, Kur'an-ı Kerim ve hadis dersleri, kültürel sergiler ve halka açık paneller düzenleniyor.

Ayrıca merkez, farklı dinlerden gelen misafirlerle diyalog ve bilgi paylaşımını teşvik eden etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bünyesindeki kütüphane ve sergi salonları, İslam tarihindeki medreseler ve kütüphanelerin işlevini modern biçimde sürdürüyor.

Spiral minaresi ve ışıklandırması ile Doha’nın en çok fotoğraflanan yapılarından biri olan merkez, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kültür merkezi, İslam’ın hoşgörü ve barış mesajlarını dünyaya tanıtmayı amaçlıyor ve Katar’ın açık davet yaklaşımıyla ülkenin dini mirasını modern bir anlayışla aktarmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı
2
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
3
KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar
4
TÜRGEV destekli Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü Projesi İstanbul'da
5
DMM: Yoshi Enomoto'nun "oturma izni reddedildi" iddiası manipülatif
6
Rusya: Donetsk'te Katerinovka, Vladimirovka ve Rusin Yar kontrolümüzde
7
Arnavutköy'de Sahipsiz Hayvanlar Toplanıyor: İstanbul Valiliği Talimatı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi