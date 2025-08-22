Doha'da Fanar: Abdullah Bin Zeyd el-Mahmud İslami Kültür Merkezi, Geleneksel ve Moderni Buluşturuyor

Doha'da bulunan Abdullah Bin Zeyd el-Mahmud İslami Kültür Merkezi, sıra dışı görünümü ve zengin etkinlik programıyla hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mimari İlham ve Spiral Minare

Fanar olarak bilinen merkez, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında faaliyete geçirildi ve adını Katar’ın ilk başkadısı ve din alimi Abdullah bin Zeyd el-Mahmud’un isminden alıyor.

Merkezin en dikkat çekici mimari unsuru olan spiral minare, İslam tarihine ait örneklerden ilham alır. Bu tasarım, 9. yüzyıldan kalma Irak’taki Samarra Ulu Camiinin minaresini anımsatırken, Kahire’deki İbn Tulun Camiinin spiral minaresi de benzer bir kaynaktır.

Abbasiler döneminde Türkler tarafından inşa edilen yapılarla kurduğu görsel bağ sayesinde merkez, Katar’ın modern siluetine geçmişin izlerini ekliyor.

Kültürel ve Dini Faaliyetler

Merkez, sadece mimarisiyle değil, yürüttüğü geniş kapsamlı programlarla da öne çıkıyor. İslami davet çalışmaları, Arapça kursları, İslam tarihi seminerleri, Kur'an-ı Kerim ve hadis dersleri, kültürel sergiler ve halka açık paneller düzenleniyor.

Ayrıca merkez, farklı dinlerden gelen misafirlerle diyalog ve bilgi paylaşımını teşvik eden etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bünyesindeki kütüphane ve sergi salonları, İslam tarihindeki medreseler ve kütüphanelerin işlevini modern biçimde sürdürüyor.

Spiral minaresi ve ışıklandırması ile Doha’nın en çok fotoğraflanan yapılarından biri olan merkez, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kültür merkezi, İslam’ın hoşgörü ve barış mesajlarını dünyaya tanıtmayı amaçlıyor ve Katar’ın açık davet yaklaşımıyla ülkenin dini mirasını modern bir anlayışla aktarmaya devam ediyor.