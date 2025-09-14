Doha'da İİT ve Arap Birliği Genel Sekreterlerinden İsrail'e ortak çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlık toplantısında İsrail'e karşı ortak hareket çağrısında bulundu.

Taha'nın çağrısı

Taha, bölgedeki İsrail saldırılarının önlenmesi ve Filistin devletinin hayata geçirilmesi için "birlik içinde hareket etme" çağrısında bulunarak, "Bölge halkına karşı süren devlet terörü, bizi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir karar tasarısı sunmaya mecbur bırakıyor. Bu tasarı, Filistin halkına karşı işlenen ihlallere ve suçlara son verilmesini ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesini sağlamalıdır." dedi.

İİT Genel Sekreteri Taha, zirveye katılan tüm ülkelerin Arap-İslam işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine inandığını vurgulayarak, karşı karşıya olunan meydan okumalar karşısında çabaların ortak olması gerektiğini belirtti.

Ebu Gayt'ın uyarıları

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in saldırganlığını ve belgelenmiş savaş suçlarını eleştirerek, Doha'daki zirvenin İsrail'in saldırganlığına ve Katar'ın egemenliğini ihlal etmesine karşı Arap-İslam dayanışmasının net bir mesaj vermesi gerektiğini söyledi.

Ebu Gayt, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail'i cesaretlendirdiğini belirterek, "İsrail, işlediği suçları cezasız kalacağına inanarak sürdürüyor. Arap ve İslam ülkeleri, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü bu utanç verici savaşı durdurmaya odaklanmalı." dedi. Ayrıca sivillerin öldürülmesi, Gazze halkının aç bırakılması ve milyonlarca insanın evsiz bırakılması gibi belgelenmiş savaş suçlarının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Olağanüstü zirve ve gelişmeler

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı yazılı açıklamada ülkesinin başkenti Doha'da 15 Eylül Pazartesi günü bölgedeki son gelişmeler sebebiyle İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi düzenleyeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Zirvenin kapsamı ve geçmiş toplantılar

Devlet Başkanları seviyesinde yapılacak zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor. Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

Zirvede İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak. Kabul edilecek kararda önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvelerine atıfla barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasına vurgu yapılması öngörülüyor. Daha önceki ortak zirveler 11 Kasım 2023 ve 11 Kasım 2024 tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirilmişti.