Doha'daki The View Hospital, 15 Temmuz İçin Bayraklarla Aydınlatıldı

Doha'da 15 Temmuz için Önemli Etkinlik

Katar'ın başkenti Doha'daki The View Hospital, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı. Bu özel ışıklandırma, her iki ülke arasındaki sağlam dayanışmayı simgeliyor.

Bayraklarla Dayanışma Mesajı

Doha'nın Katara bölgesinde yer alan bu hastane binasına yapılan bayrak ışıklandırmalarının yanı sıra, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Türk milleti, Katar'ın destek ve dayanışmasını unutmayacaktır." ifadesi yansıtıldı. Bu mesaj, iki ülke arasındaki dostluğun ve dayanışmanın bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe gecesinde kendisini ilk arayan kişinin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olduğunu belirtmişti. O gece, Katar Emiri, Türk halkının etrafında toplanmasına destek vermiş ve bu dayanışma için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmişti.

Katar'ın başkenti Doha'daki "The View Hospital", "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı. Doha'nın Katara bölgesinde yer alan "The View Hospital" binasına, bayrak ışıklandırmalarının yanı sıra iki ülke arasındaki dayanışmayı ifade etmek için Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Türk milleti, Katar'ın destek ve dayanışmasını unutmayacaktır." ifadesi yansıtıldı.

Katar'ın başkenti Doha'daki "The View Hospital", "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı. Doha'nın Katara bölgesinde yer alan "The View Hospital" binasına, bayrak ışıklandırmalarının yanı sıra iki ülke arasındaki dayanışmayı ifade etmek için Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Türk milleti, Katar'ın destek ve dayanışmasını unutmayacaktır." ifadesi yansıtıldı.