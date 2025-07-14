Dolmabahçe'de '253 Şehit 253 Portre' Sergisi Açıldı

'253 Şehit 253 Portre' Sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Başladı

İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen 'Göklerdeki Yıldızlar, Yüreklerdeki Kahramanlar' temalı '253 Şehit 253 Portre' sergisi, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Serginin açılışına, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve birçok protokol üyesi katıldı. Ayrıca, sergiye İstanbul'daki ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan portreler ev sahipliği yapıyor.

Vali Gül'den Anlamlı Mesajlar

Vali Davut Gül, törendeki konuşmasında, 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde önemli bir hatırlatma yaptıklarını belirterek, “Bu işgal girişimine kapı aralayanların planlamadıkları şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletine sahip çıkacak olmasıydı. Hamdolsun, bu millet her türlü tehdidi bertaraf etti.” dedi.

Bilal Erdoğan'ın Duygulu Açıklamaları

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan da sergide yer alan öğrencilerin eserlerinin, yıl boyunca sürecek projelere ilham olmasını umduğunu ifade etti. “Bu 15 Temmuz vesilesiyle, çocuklarımız bu değerleri ve fedakarlıkları öğrenme fırsatı bulacaklar” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yentür'den Vatan Sevgisi Vurgusu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, serginin 15 Temmuz gecesi yazılan destanın gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım olduğunu ifade etti. “253 öğrencimiz 253 şehidimiz için ellerinden gelenin en iyisini yaparak çok güzel eserler ortaya koydu.” açıklamasında bulundu.

Programda katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı portreleri inceledi. Sergi, 30 Temmuz'a kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Göklerdeki Yıldızlar, Yüreklerdeki Kahramanlar" temalı "253 Şehit 253 Portre" sergisinin açılışı, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde yapıldı. Sergiye İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katılarak konuşma yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Göklerdeki Yıldızlar, Yüreklerdeki Kahramanlar" temalı "253 Şehit 253 Portre" sergisinin açılışı, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde yapıldı. Sergiye İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katılarak konuşma yaptı.