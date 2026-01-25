Uğur Mumcu Gömeç’te Anıldı — Anma Programı

Uğur Mumcu Gömeç’te anıldı

Gömeç Belediyesi’nin düzenlediği anma programı yoğun ilgi gördü

Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33’üncü yıl dönümünde Balıkesir’in Gömeç ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Anma programı, Gömeç Belediyesi tarafından hazırlanan "Uğur Mumcu’yu Anıyor ve Anlıyoruz" etkinliği kapsamında gerçekleşti. Program, Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan ve Uğur Mumcu’nun hayatını konu alan belgesel gösterimiyle başladı.

Moderasyonunu ünlü sunucu Başak İkiz’in üstlendiği etkinlikte; Nebil Özgentürk, Kemal Anadol ve Melih Bağcı’nın gerçekleştirdiği söyleşi, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı ve Mumcu’nun hayatı ile düşünsel mirası masaya yatırıldı.

Anma programı, usta sanatçı Cengiz Özkan’ın konseriyle sona erdi. Özkan’ın seslendirdiği türküler, katılımcılara duygulu anlar yaşattı ve etkinlik, saygı ve anma duygusuyla tamamlandı.

NEBİL ÖZGENTÜRK