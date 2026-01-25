Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şükrü Filik Yeniden Seçildi

Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası genel kurulunda Şükrü Filik, 190 üyeden 82'sinin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:21
Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Şükrü Filik, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel Kurul ve Divan

Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul, divan başkanlığını Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası eski Başkanı Mehmet Akgül’ün yapmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından odanın gelir ve gider raporları okunarak ibra edildi.

Seçim Detayları

Tek liste ile gidilen seçimde, odaya kayıtlı 190 üyeden 82’si oy kullandı. Kullanılan oyların tamamını alan mevcut başkan Şükrü Filik, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Şükrü Filik, "Yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte, bizlere duyulan bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağız. Bu görevi bize layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Yönetim Kurulu

Şükrü Filik başkanlığındaki Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: İsmail Kutlu, Mesut Kar, Ali Demirel, İrfan Yaman, Erkut Kuşçu ve Yaşar Kulaksız.

