Haldun Dormen Cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na Defnedildi

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, Teşvikiye Camii’deki cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:03
Haldun Dormen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

Cenaze törenine ailesi, yakınları, oyuncu Rutkay Aziz, sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dormen'in naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazede duygusal anlar ve anma konuşmaları

Oyuncu Gürkan Uykun törende duygularını şöyle ifade etti: "Şanslı nesillerdenim. Haldun abiyi, tanıma, çalışma fırsatına sahip oldum. Aynı kulisi paylaştım, öğrenciliğini yaptım, 33 yıldır tanıyordum. İlk defa bu kadar canımı yaktı. Onun dışında her zaman bize cesaret verdi, bize örnek oldu. Her zaman kibardı, zarifti. Onu tanımış olmaktan, çalışma şansına erişmiş olmaktan gurur duyuyorum."

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

