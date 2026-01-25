Haldun Dormen Cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na Defnedildi

Haldun Dormen cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi

Haldun Dormen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının cenazesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

Cenaze törenine ailesi, yakınları, oyuncu Rutkay Aziz, sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dormen'in naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazede duygusal anlar ve anma konuşmaları

Oyuncu Gürkan Uykun törende duygularını şöyle ifade etti: "Şanslı nesillerdenim. Haldun abiyi, tanıma, çalışma fırsatına sahip oldum. Aynı kulisi paylaştım, öğrenciliğini yaptım, 33 yıldır tanıyordum. İlk defa bu kadar canımı yaktı. Onun dışında her zaman bize cesaret verdi, bize örnek oldu. Her zaman kibardı, zarifti. Onu tanımış olmaktan, çalışma şansına erişmiş olmaktan gurur duyuyorum."

HALDUN DORMEN EDİRNEKAPI MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ