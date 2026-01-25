Haldun Dormen Edirnekapı Mezarlığı’nda Toprağa Verildi

Cenaze töreni Harbiye'de başladı, Teşvikiye Camii'de son uğurlama

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazesi, ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenen veda töreninin ardından Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Usta sanatçı için düzenlenen törende ailesi, yakınları, oyuncu Rutkay Aziz, sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri hazır bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından Dormen'in naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Oyuncu Gürkan Uykun, törene katılarak şu ifadeleri kullandı:

"Şanslı nesillerdenim. Haldun abiyi, tanıma, çalışma fırsatına sahip oldum. Aynı kulisi paylaştım, öğrenciliğini yaptım, 33 yıldır tanıyordum. İlk defa bu kadar canımı yaktı. Onun dışında her zaman bize cesaret verdi, bize örnek oldu. Her zaman kibardı, zarifti. Acıttı biraz canımızı ama onu tanımış olmaktan, tanıma şansına, çalışma şansına erişmiş olmaktan gurur duyuyorum."

