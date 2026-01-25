Haldun Dormen Edirnekapı Mezarlığı’nda Toprağa Verildi

Türk tiyatrosunun duayeni Haldun Dormen, 97 yaşında vefat etti. Harbiye'deki veda töreninin ardından Teşvikiye Camii'de namaz kılındı; Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:48
Haldun Dormen Edirnekapı Mezarlığı’nda Toprağa Verildi

Haldun Dormen Edirnekapı Mezarlığı’nda Toprağa Verildi

Cenaze töreni Harbiye'de başladı, Teşvikiye Camii'de son uğurlama

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazesi, ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenen veda töreninin ardından Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Usta sanatçı için düzenlenen törende ailesi, yakınları, oyuncu Rutkay Aziz, sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri hazır bulundu.

Kılınan cenaze namazının ardından Dormen'in naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Oyuncu Gürkan Uykun, törene katılarak şu ifadeleri kullandı:

"Şanslı nesillerdenim. Haldun abiyi, tanıma, çalışma fırsatına sahip oldum. Aynı kulisi paylaştım, öğrenciliğini yaptım, 33 yıldır tanıyordum. İlk defa bu kadar canımı yaktı. Onun dışında her zaman bize cesaret verdi, bize örnek oldu. Her zaman kibardı, zarifti. Acıttı biraz canımızı ama onu tanımış olmaktan, tanıma şansına, çalışma şansına erişmiş olmaktan gurur duyuyorum."

Haldun Dormen Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi

Haldun Dormen Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Kur'an-ı Kerim Kavramları' Çalıştayı — Boran'ın 'Allah'a Ulaşma' Vurgusu
2
Hayal Panosu Etkinliği: Tekirdağ'da Kadınların Hedefleri Sanatla Göründü
3
Türk Sondaj Gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı’ndan Geçti
4
Yıldırım Sondaj Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
5
Ara Tatil, Çocukların Sosyal Gelişimini Destekliyor — Uzm. Psikolog Turan
6
Bursa'da Sağlıklı Zayıflama: Halil ve Fatma Yavaş 6,5 Yılda Kilolarını Verdi
7
Kocaeli'de Motosiklet, Scooter ve Motokuryelere 11.01.2026-13.01.2026 Trafik Yasağı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları