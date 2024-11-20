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Döner, İskender ve Hamburgerde Gramaj Bilgisi Zorunlu Olacak

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburgerde gramaj bilgisi verilmesini zorunlu kıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:09
Döner, İskender ve Hamburgerde Gramaj Bilgisi Zorunlu Olacak

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, döner, iskender ve hamburger gibi popüler yiyeceklerin tarife ve fiyat listelerinde gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiğini duyurdu. Bu adım, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve fiyat karşılaştırması yapabilmesi amacıyla alınmıştır.

Hukuki Çerçeve ve Tüketici Koruma

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri ile tarife ve fiyat listelerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği çerçevesinde düzenlendiği belirtildi. Bu düzenlemelerin, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve bilgilendirilmesi açısından son derece önemli olduğu ifade edildi.

Eksik Bilgilendirme Sorunu

Açıklamada, tüketicilerin en çok tercih ettiği döner, iskender ve hamburger ürünlerinin çeşitli sunumlarının ve fiyatlarının olduğunu ancak gramaj bilgilerinin yokluğu nedeniyle fiyat karşılaştırmalarının yapılamadığına dikkat çekildi. Lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerin, döneri farklı isimlerle satışa sunarak farklı fiyatlar uyguladığı vurgulandı.

Denetimler Artıyor

Bakanlık, tüketici hakları konusunda mağduriyetlerin önlenmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile sektör temsilcilerine gerekli bilgilendirmeler yapıldığını açıkladı. Ayrıca, 81 Ticaret il müdürlüğü tarafından yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelere yönelik yoğun denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi. İşletmelerin belirlenen hususlara uyması konusunda dikkatli olmalarının önemine vurgu yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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