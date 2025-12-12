DOLAR
Dörtyol'da Hapis Cezasıyla Aranan 4 Kişi Tutuklandı

Hatay Emniyetinin çalışmasıyla Dörtyol'da hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı ve hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:02
Dörtyol'da Hapis Cezasıyla Aranan 4 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve Gelişmeler

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol ilçesinde yürütülen çalışmada, adli makamlarca aranmakta olan dört kişi yakalandı.

Yakalanan şüpheliler şunlardır:

M.K.hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs.

U.D.vergi usul kanununa muhalefet suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs.

A.D.hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs.

G.A.3 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs.

Şüpheliler, Dörtyol’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

