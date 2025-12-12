Dörtyol'da Hapis Cezasıyla Aranan 4 Kişi Tutuklandı
Operasyon ve Gelişmeler
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dörtyol ilçesinde yürütülen çalışmada, adli makamlarca aranmakta olan dört kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler şunlardır:
M.K. — hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs.
U.D. — vergi usul kanununa muhalefet suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs.
A.D. — hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs.
G.A. — 3 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs.
Şüpheliler, Dörtyol’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
