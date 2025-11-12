Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Hatay Dörtyol Keçeli'de çıkan orman yangını, itfaiye ve orman bölge ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:04
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Keçeli mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede intikal eden itfaiye ve orman bölge ekipleri, alevlere anında müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın, geniş alana sirayet etmeden ve kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar başarıyla tamamlandı ve bölgedeki risk ortadan kaldırıldı.

