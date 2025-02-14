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Down Sendromlu Yusuf'un Kalp Delikleri 2 Ameliyatla Kapandı

Down sendromlu 14 yaşındaki Yusuf, doğuştan kalbindeki 3 delikle 2 başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:20
Down Sendromlu Yusuf'un Kalp Delikleri 2 Ameliyatla Kapandı

Yusuf Talha Taşkın'ın Başarı Hikayesi

14 yaşındaki down sendromlu Yusuf Talha Taşkın, kalbinde doğuştan 3 delik ile dünyaya gelmesine rağmen, iki başarılı ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Berna Şaylan, Yusuf'un doğuştan kalp hastalığı tanısının anne karnında 21 haftalıkken konulduğunu belirtirken, bazı uzmanların yaşamaz demesine rağmen annesinin dirayeti ile doğuma karar verildiğini ifade etti.

Olumsuz Başlangıç ve Yoğun Bakım Süreci

Yusuf, doğumundan sonra kalbinde atış olmaması sebebiyle kalp masajı ile hayata döndürüldü ve ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Fakat doğum sonrası kalbindeki sorunlarla başa çıkmak zorunda kalan Yusuf'un ailesi, çare aramak için defalarca hastane gezmek zorunda kaldı.

Sonunda Umut Işığı Oldu

Aile, en son Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda Yusuf için iki aşamalı bir ameliyat planlandı. İlk ameliyatında kalbindeki delikler kapatıldı, ikinci ameliyatta ise kapaktaki yetersizlikler giderildi. Bu operasyonlar, uzman doktorlar tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

Başarılı Ameliyatla Yeni Bir Hayat

Prof. Dr. Berna Şaylan, ameliyatların hassas bir şekilde yapıldığını belirterek, "Yusuf şu anda sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Geçirdiği 2 ameliyatla sağlık durumu oldukça iyi durumda" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 7-14 Şubat Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası çerçevesinde, toplumda bu hastalıklara dair bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Annenin Azmi ve Motivasyonu

Yusuf'un annesi Esma Taşkın, hamileliği sırasında yaşadığı zorlukları anlatarak, "Yusuf'un yaşama ihtimali olmadığı söylendi ama ben buna asla inanmadım. Oğlum kalp masajlarıyla hayata döndü" dedi. Yusuf'un kalp ameliyatı sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Taşkın, artık normal okul hayatına başladıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, diğer özel çocuk annelerine de asla pes etmemeleri gerektiğini tavsiye etti.

"Hayattan ümit kesilmesin ve doktor kontrollerini asla bırakmasınlar" diye sözlerine ekleyen Taşkın, değişimin güç olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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