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DP'li Altıntaş'tan 9. Yargı Paketi Değerlendirmesi

Demokrat Parti Milletvekili Haydar Altıntaş, 9. Yargı Paketi'nin suç örgütlerini yok etmesini umduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:35
DP'li Altıntaş'tan 9. Yargı Paketi Değerlendirmesi

DP'li Altıntaş, Yargı Düzenlemelerini Değerlendirdi

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 9. Yargı Paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altıntaş, yargı düzenlemelerinin Türkiye'de suç örgütlerini ortadan kaldıracağına dair umutlarını dile getirerek, "Ümit ederim ki 9. Yargı Paketi'nin hayata girmesinden sonra çeteler, mafyalar, tacizciler, sanal bahisçiler, uyuşturucu baronları ve buna benzer suç örgütleri ortadan kaldırılır" dedi.

Katalog Suçlar ve Etki Ajanlığı İhtimali

Altıntaş, 9. Yargı Paketi’nin ardından getirilecek olan etki ajanlığı düzenlemesine dikkat çekerek, bununla birlikte katalog suçlar ve vatandaşların haklarını kullandıklarında karşılaşabileceği sorunları vurguladı. "Cumhurbaşkanına hakaret ve vatandaşı kin ve düşmanlığa sevk etmenin yanına bir de etki ajanlığı müessesi eklenirse, düşünen, söz söyleyen herkesin önüne ciddi bariyerler gelecektir" ifadesini kullandı.

Belediye Başkanlarının Görevden Alınması

İçişleri Bakanlığınca belediyelere atanan görevlere değinen Altıntaş, yargılanmasında sorun olmayan belediye başkanlarının görevden alınmasının adil ve doğru olmadığını ifade etti. "Belediye başkanları görevden alındıktan sonra meclisten yeni bir belediye başkanı seçmek yerine kayyum atanması, meclisleri işlevsiz hale getirir," diye belirtti.

Acelenin Tehlikeleri

Altıntaş, alelacele çıkarılan yasaların akamete uğrayacağını vurguladı. "Ümit ederim ki 9. Yargı Paketi'nin ardından toplumumuzu daha huzurlu bir ortama kavuşturacak düzenlemeler yapılır. İnsanlar evlerinde, sokaklarında, işlerinde güven içinde yaşayabilmeli," dedi.

Kuvvetler Ayrılığı ve Demokrasi

Ayrıca Altıntaş, kuvvetler ayrılığı ilkesinden sapmanın demokrasinin korunmasını zorlaştıracağına dikkat çekti. Bu bağlamda, "Acelenin demokrasiyi zedelememesi adına dikkatli olunmalıdır," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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