DP'li Altıntaş: Üniter Devlet Vazgeçilmez

DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, komisyonda üniter devletin vazgeçilmez olduğunu vurguladı; Anayasa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesine karşı olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:57
Komisyonda Anayasa ve laiklik vurgusu

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında üniter devletin önemine dikkat çekti. Altıntaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün 6'ncı toplantısını gerçekleştirdiğini anımsattı.

Altıntaş, Anayasa'nın ilk 3 maddesi ile 42'nci ve 66'ncı maddelerinin değiştirilmesine karşı olduklarını vurguladı. Anayasa'daki laiklik tanımına ilişkin şunları söyledi: "Anayasa'da tarifini bulan laiklik kavramına biz, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak bakıyoruz. O vesileyle hiç kimsenin inancına bir başkasının inancını dayatması hakkını asla düşünmüyoruz."

"İki dilli eğitim" söylemlerine tepki gösteren Altıntaş, bunun çözüm değil, ayrışma getireceğini belirtti. Üniter yapının korunmasının gerekliliğini güçlü bir benzetmeyle şöyle ifade etti: "Üniter devletin vazgeçilmez olduğunu, üniter devletin aynı tespihin imamesi gibi olduğunu, imame koptuğu zaman tespihin tanelerinin dağılacağını, bugünkü ortamda ve geçmişteki hadiselere baktığımızda çok açık ve net bir şekilde görüyoruz."

Komisyon çalışmalarına katılırken düsturlarının Anayasa'nın temel ilkeleri ile vatandaşın hak ve hukukundan vazgeçmemek olduğunu belirten Altıntaş, bu ilkelerin ihlal edilmesi durumunda komisyondan ayrılmayı kendileri için bir hak kabul edeceklerini ifade etti.

