DPÜ Rektörü Kızıltoprak, Kütahya Otogarında Yeni Öğrencileri Karşıladı

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 2025-2026 öğretim yılı kapsamında otobüslerle gelen öğrenci ve ailelerini Kütahya otogarında karşıladı ve yurtlara ulaşmalarına yardımcı oldu.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:56
2025-2026 öğretim yılı için kente gelen öğrencilere sıcak karşılama

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)'nü kazanan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından otogarda karşılandı.

Kızıltoprak, farklı şehirlerden otobüslerle gelen öğrenci ve ailelerini sabah erken saatlerde otogarda karşılayarak bir süre sohbet etti.

Otogarda açılan stantlarda öğrenci ve ailelerin talepleri dinlendi, il ve üniversite hakkında bilgi verildi ve broşürler dağıtıldı.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2025-2026 öğretim yılı dolayısıyla şehre çok sayıda öğrencinin geldiğini belirtiyorum. Amaçlarının yeni gelen öğrencilerin yabancılık hissetmemelerini sağlamak olduğunu belirten Kızıltoprak, 'üniversite olarak bütün imkanlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Burada öğrencilerimizi karşılıyoruz, hasbihal ediyoruz. Sorunlarını öğreniyoruz ve eğer bir sorunları olursa bize her türlü ulaşabileceklerini ifade ediyoruz. Hepsi bize emanet.' ifadelerini kullandı.

Kızıltoprak ve beraberindeki görevliler, öğrencilerin servis araçlarıyla yurtlarına ulaşmalarını da sağladı.

Otogardaki DPÜ standında ise il ve üniversite hakkında bilgi verilerek ziyaretçilere rehberlik edildi.

