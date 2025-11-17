DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ'ye 1.389 kişilik personel alımı müjdesi verdi. İşçi kadroları noter kurasıyla, 84 operatör ise sınavla alınacak.

DSİ'den 1.389 Kişilik Personel Alımı Müjdesi

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına toplam 1.389 kişilik rekor bir personel takviyesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın Resmi Açıklaması

Bakan Yumaklı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel istihdam edeceğiz. Ülkemizin farklı bölgelerinde görev alacak yeni ekip arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

Toplam Kadro ve Alım Yöntemleri

Açıklamaya göre, alımın büyük kısmı noter kurasıyla yapılacak olan 1.305 işçi kadrosunu; geri kalan 84 operatör kadrosu ise yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla istihdam edilecek.

Noter Kurasıyla Alınacak 1.305 İşçi Kadrosu Dağılımı

210 Usta Yardımcısı

154 Aşçı Yardımcısı

154 Şoför

140 Düz İşçi

116 Bakımcı-Yağcı

105 Sürveyan

69 Sondaj İşçisi

66 Treyler Operatör Yardımcısı

64 Laborant Yardımcısı

59 Teknisyen

58 Topoğraf

44 Bekçi

19 Su Dağıtım Teknisyeni

15 Akaryakıtçı

13 Hidrolog Yardımcısı

7 Jeofizik Teknisyeni

5 Alet Operatörü

2 Teknik Ressam

2 Pompaj İstasyonu Operatörü

1 Döşemeci Yardımcısı

1 Fotoğrafçı

1 Kompresör Operatörü

Operatör Kadroları ve Başvuru Süreci

84 operatör kadrosu için sınav detaylarının (yazılı, sözlü, uygulamalı) ve başvuru şartlarının, yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alması bekleniyor. İşçi alımlarına ilişkin usulün geçmiş uygulamalar doğrultusunda İŞKUR üzerinden, noter kura ve mülakat esasına göre yürütülmesi; sınavla yapılacak alımların ise DSİ resmi web sitesi üzerinden duyurulması öngörülüyor.

Başvuru Tarihleri ve Şartlar

Başvuru tarihleri, eğitim düzeyi, yaş sınırı, ikamet şartı, KPSS koşulu ve istenen sertifika/ehliyet gibi ayrıntılar henüz yayımlanmadı. Bu bilgiler, resmi başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

Not: DSİ personel alımı başvuru takvimi ve başvuru ekranı açıldığında en güncel bilgiler resmi ilanla birlikte paylaşılacaktır. Adaylar, başvuru kılavuzunu ve duyuruları takip etmelidir.

