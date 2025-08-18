DSİ'ye 50 Kazıcı-Yükleyici Daha: Makine Parkı 3 bin 925'e Ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün araç filosuna 50 kazıcı-yükleyici daha eklediklerini açıkladı.

Teslim ve Dağıtım Töreni

Yumaklı, DSİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen "DSİ Kazıcı Yükleyici Teslim ve Dağıtım Töreni"ne katıldı ve kurumun hizmet kapasitesine güç katacak makinelerin envantere alınmasına ilişkin bilgi verdi.

"DSİ makine parkımız son alımlarla birlikte 3 bin 925'e ulaşan makine ve ekipman sayısıyla afet bölgelerinde hızlı müdahale kabiliyeti sağlaması bakımından ülkemiz için büyük bir avantajdır."

Yumaklı, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle suya bağlı afetlerin sıklık, şiddet ve etki alanı bakımından arttığına dikkat çekti. Kuraklık, orman yangınları ve taşkınların sadece insanları değil tüm canlıları derinden etkilediğini vurguladı.

Barajlar ve taşkın kontrol sistemleriyle bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon dekarlık alanda taşkın kontrolü sağlandığını belirten Yumaklı, taşkınlarla mücadelede en güncel teknolojilerin kullanıldığını söyledi. Buna örnek olarak hizmete alınan Taşkın Erken Uyarı Sistemini gösterdi ve sistem sayesinde aşırı yağışlar sonrası derelerdeki ani su yükselmelerinin radar sensörleriyle tespit edilip ilgili birimlere anında bildirildiğini aktardı.

DSİ'nin taşkınlarla mücadelesinde "yeşil karıncalar" olarak anılan iş makinelerinin büyük rol üstlendiğini söyleyen Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde bu makinelerin kurtarma faaliyetlerinde önemli görevler üstlendiğini hatırlattı.

Makine parkımızı gençleştiriyoruz

"DSİ makine parkımız, son alımlarla birlikte 3 bin 925'e ulaşan makine ve ekipman sayısıyla afet bölgelerinde hızlı müdahale kabiliyeti sağlaması bakımından ülkemiz için büyük bir avantajdır. Önemli olan bu makinelerin bütün fonksiyonlarıyla afet oluşmadan önce kullanılması ve vazifesini yerine getirmesidir. Bugün bu devasa filoya 50 adet kazıcı-yükleyiciyi eklemiş olduk. Bu makineler özellikle kanal açma konusunda, temizlik ve yükleme gibi temel görevlerinin yanı sıra büyük makinelerin giremediği dar alanlarda da görev yapabilecek kabiliyete sahip. Yine lastik tekerlekli olmaları hasebiyle olay yerine hızlıca intikali de mümkün. Bu alımlar sayesinde DSİ'nin envanterinde 41 olan kazıcı-yükleyici sayısı da böylece 91'e çıkmış olacak. Bu makinelerin sıfır ile 10 yaş yaşlılık oranını yüzde 7'den yüzde 58'e yükselterek de makine parkımızı gençleştiriyoruz."

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda 10 bin 663 su tesisinin hizmete alındığını, su depolama hacminin 133,1 milyar metreküpten 183,4 milyar metreküpe, sulanan arazilerin ise 48 milyon dekardan 72 milyon dekara çıktığını aktardı. Baraj sayısının 276'dan 1059'a, taşkın kontrol tesisi sayısının ise 5 bin 181'den 11 bin 64'e yükseldiğini vurguladı.

Yumaklı, su kaynaklarının verimli kullanımıyla Türkiye'yi daha güçlü, dirençli ve su güvenliğini sağlamış bir ülke haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:

"Her bir makinemiz, arkadaşımız hangi görevi yapıyorsa yapsın hiç fark etmez, bu ülküyü, bu vizyonu yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor. Makine parkımıza katılan tüm araçlarımızın milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu araçları kullanacak olan kıymetli mesai arkadaşlarım, onlara da üstün gayretleri ve fedakar çalışmaları için kazasız, belasız, güzel çalışma zamanları diliyorum."

Orman yangınlarına destek

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da DSİ'nin taşkınlarla mücadelede hem yapısal hem de yapısal olmayan tedbirlerle çalıştığını belirtti. Balta, son dönemdeki orman yangınlarına ilişkin olarak toplam 328 makine ve 474 personelle destek sağlandığını ifade etti.

Törenin ardından kurdele kesimi yapıldı. Bakan Yumaklı bir iş makinesinin direksiyonuna geçerek yetkililerden bilgi aldı.

DSİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "DSİ Kazıcı Yükleyici Teslim ve Dağıtım Töreni"ne Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda) ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da(sağda) katıldı.