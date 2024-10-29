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DSÖ'den İsrail'in UNRWA Kararına Sert Tepki

DSÖ, İsrail'in UNRWA faaliyetlerini sonlandırma kararının yıkıcı sonuçları olacağına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:46
DSÖ'den İsrail'in UNRWA Kararına Sert Tepki

DSÖ, UNRWA'ya Karşı Alınan Kararlara Tepki Gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verme kararının yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

UNRWA'nın Önemi Vurgulandı

Ghebreyesus, yaptığı açıklamada UNRWA'nın Filistin halkı için vazgeçilemez bir kuruluş olduğunu belirterek, "Son 70 yıldır bu önemli misyonu sürdürüyor" dedi. Ayrıca, İsrail'in aldığı kararın milyonlarca Filistinli adına yürütülen hayat kurtarıcı ve sağlık hizmetlerini tehdit ettiğini vurguladı.

BMMYK'dan Destek

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki çalışmalarının devam etmesi çağrısını desteklediğini duyurdu. Grandi, bu kararların hayat kurtarıcı desteklerin sonlanmasına neden olacağını ifade etti.

İsrail'in Karalama Kampanyası

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ile birlikte UNRWA'ya yönelik karalama kampanyasını başlatmış, ajansın 12 bin çalışanından 14'ünün 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddiaları ile kapatılmasını savunmuştu. Tel Aviv yönetimi ayrıca, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanında yardım sağlayan 30 bin Filistinli çalışanı ile UNRWA'nın itibarsızlaştırılması için çeşitli kampanyalar yürütmeye devam ediyor.

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