DSÖ'den Kritik Açıklama: Refah Sınır Kapısı'ndan İlk Tıbbi Tahliye Yarın Gerçekleşecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun kapalı tuttuğu Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024'ten itibaren ilk tıbbi tahliye işleminin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ghebreyesus, yarın yapılacak olan tahliye işlemi ile ilgili sosyal medya platformu X'ten duyuru yaptı. 50 hastanın Refah Sınır Kapısı'ndan tıbbi tahliyesinin gerçekleşeceğini ve bunun, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes ile Mayıs 2024'te kapatılan sınır kapısından ilk tahliye olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'de hala 12 ila 14 bin kişinin acil özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, tüm olası rotalar üzerinden tıbbi tahliyelerin artırılması yönündeki çağrısını yineledi.

İsrail ordusu, 8 ay boyunca sivil geçişlere kapalı kalan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan hazırlıkların tamamlanması için geri çekildiğini bildirdi. Refah Sınır Kapısı, 7 Mayıs 2024'te kapatıldı ve o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.