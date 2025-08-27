DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,76 0,2%
ALTIN
4.479,83 -0,18%
BITCOIN
4.590.394,86 -0,47%

DSÖ: Gazze'de 15 bin 800'den Fazla Hasta Tıbbi Tahliyeye Muhtaç

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 15 bin 800'den fazla kritik hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu ve tahliyeler için çağrı yaptığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 21:41
DSÖ: Gazze'de 15 bin 800'den Fazla Hasta Tıbbi Tahliyeye Muhtaç

DSÖ: Gazze'de 15 bin 800'den Fazla Hasta Tıbbi Tahliyeye Muhtaç

Ghebreyesus'tan tahliye ve uluslararası çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık krizinin derinleştiğini belirterek bölgede halihazırda 15 bin 800'den fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Ghebreyesus, açıklamasını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı ve İsrail'in yoğun saldırılarının Gazze'yi kıtlığa sürüklediğini vurguladı.

"DSÖ, bu sabah 62 refakatçisiyle 18 çocuk ve 1 yetişkin hastayı Gazze'den Ürdün'e tahliye etti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 300'ü çocuk 7 bin 600'den fazla hastanın tıbbi tahliyesini desteklediklerini kaydetti.

Ghebreyesus, 15 bin 800'den fazla kritik hastanın acil ve özel bakım alamadıkları için tahliyeye muhtaç olduğunu belirtti ve Ürdün hükümetine sürekli desteği için teşekkür etti.

Ayrıca, daha fazla ülkeye acil bakıma ihtiyaç duyan Gazzeli hastaları kabul ederek hayat kurtarmada yardımcı olmaları çağrısında bulundu ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya tıbbi tahliye yolunun yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Ghebreyesus'un mesajı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sözlerini "Barış, en iyi ilaçtır." ifadesiyle noktaladı.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
2
Polatlı'da Entegre Et Tesisi Açıldı — Gümen: 3 Yıllık Hayvancılık Desteklemesi Öngörülebilirlik Sağlıyor
3
Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: M.Y. Tutuklandı
4
Hizbullah: ABD, Lübnan Ordusu ile Aramıza 'Ölümcül Tuzaklar' Kuruyor
5
İnan Güney'in Makamında Ele Geçen Belgeler İçin Yeni Soruşturma
6
Londra'da Gazze'de Ölen Filistinli Gazeteciler Downing Sokağı'nda Anıldı
7
Ümraniye'de Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Son Durum

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?