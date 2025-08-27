DSÖ: Gazze'de 15 bin 800'den Fazla Hasta Tıbbi Tahliyeye Muhtaç

Ghebreyesus'tan tahliye ve uluslararası çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık krizinin derinleştiğini belirterek bölgede halihazırda 15 bin 800'den fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Ghebreyesus, açıklamasını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı ve İsrail'in yoğun saldırılarının Gazze'yi kıtlığa sürüklediğini vurguladı.

"DSÖ, bu sabah 62 refakatçisiyle 18 çocuk ve 1 yetişkin hastayı Gazze'den Ürdün'e tahliye etti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 300'ü çocuk 7 bin 600'den fazla hastanın tıbbi tahliyesini desteklediklerini kaydetti.

Ghebreyesus, 15 bin 800'den fazla kritik hastanın acil ve özel bakım alamadıkları için tahliyeye muhtaç olduğunu belirtti ve Ürdün hükümetine sürekli desteği için teşekkür etti.

Ayrıca, daha fazla ülkeye acil bakıma ihtiyaç duyan Gazzeli hastaları kabul ederek hayat kurtarmada yardımcı olmaları çağrısında bulundu ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya tıbbi tahliye yolunun yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Ghebreyesus'un mesajı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sözlerini "Barış, en iyi ilaçtır." ifadesiyle noktaladı.