DSÖ: Gazze'de Artan Şiddet Hayat Kurtaran Yardımı Engelliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de artan şiddetin hayat kurtaran malzemelerin ulaştırılmasını engellediğini vurguladı.

Ghebreyesus'ün değerlendirmeleri ve BM gündemi

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta dünya liderleriyle bir araya geleceğini ve 25 Eylül'de New York'ta bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ruh sağlığı konularında yüksek düzeyli toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Ghebreyesus, bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyada erken ölümün önde gelen nedenleri arasında olduğunu belirterek: "Bulaşıcı olmayan hastalıklar, her yıl 70 yaş öncesi 18 milyon kişinin ölümüne neden oluyor."

Gazze'nin sağlık sistemi ve yardım engelleri

Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıları ve tahliye emirlerinin yeni yerinden edilme dalgalarına yol açtığını, bunun da sağlık hizmetlerinin işleyişini ve malzeme ulaştırılmasını zorlaştırdığını söyledi. "Gazze'nin sağlık sistemi, toplu can kayıpları, sınırlı tıbbi stok, malzeme ve tıbbi ekipman ile kan ünitesi eksikliği nedeniyle hala yetersiz kalmaktadır."

DSÖ Genel Direktörü, Gazze'de artan şiddetin DSÖ'nün hayat kurtarıcı malzemeleri ulaştırmasını engellediğine dikkat çekti ve Gazze için ateşkes çağrısını yineledi. Ghebreyesus, "21 Eylül, Uluslararası Barış Günü. Dünyanın şu anda Gazze, Ukrayna, Sudan ve diğer yerlerde acilen ihtiyaç duyduğu bir şey varsa o da barıştır. Barışa sadece bir gün değil, her gün ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Hastaneler, kan ve yakıt krizi

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'deki mevcut durum hakkında, 36 hastaneden sadece 17'sinin kısmen veya asgari düzeyde işlevsel olduğunu söyledi. Peeperkorn, "Hastaneler, özellikle Gazze'nin kuzeyinde devam eden bombardımanlarla bağlantılı olarak devam eden şiddet nedeniyle günlük en az 350 ünite kana ihtiyaç duyuyor. Hastaneler bunalmış durumda. Kısmen işlevsel hastanelerin neredeyse yarısı Gazze'de." dedi.

AA muhabirinin "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, DSÖ'nün Gazze kentindeki hastanelere yakıt ulaştırma girişimlerini kasıtlı olarak engellediğini açıkladı. Bunu doğruluyor musunuz? Gazze kentindeki son durum nedir?" sorusuna Peeperkorn, DSÖ'nün tıbbi malzemelerin yanı sıra hastanelere yakıt da ulaştırdığını belirterek yanıt verdi.

Peeperkorn, özellikle Gazze'nin kuzeyinde çok sayıda insanın yerinden edilmesi nedeniyle yakıta olan ihtiyacın arttığını, yakıt pahalılığı nedeniyle bazı konvoyların yağmalandığını ve güvenliğin tehlikeye girdiğini söyledi. Bazı yakıt dağıtım misyonlarının iptal edilmek zorunda kaldığını aktaran Peeperkorn, "Bence bu, Gazze'deki insanlar için durumun ne kadar umutsuz olduğunu yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail saldırıları ve can kayıpları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu bildirildi.