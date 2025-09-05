DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,48 -0,74%
ALTIN
4.771,82 -1,73%
BITCOIN
4.572.342,66 -0,45%

DSÖ: Gazze'nin Aç Bırakılması İsrail'i Güvenli Kılmaz

DSÖ Genel Direktörü Tedros, Gazze'nin aç bırakılmasının İsrail'i güvenli kılmayacağını vurgulayıp acil insani yardım ve tıbbi tahliye çağrısı yaptı; Sudan ve Mpox gelişmeleri aktarıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:25
DSÖ: Gazze'nin Aç Bırakılması İsrail'i Güvenli Kılmaz

DSÖ: Gazze'nin Aç Bırakılması İsrail'i Güvenli Kılmaz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında Gazze'deki insani krize dikkat çekti. Ghebreyesus, "Gazze halkının aç bırakılması, İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecek veya rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmayacak. Bu, İsrail'in önleyebileceği ve her an durdurabileceği bir felaket." ifadelerini kullandı.

Gazze'de İnsani Durum

Ghebreyesus, Gazze'nin bazı bölgelerinin geçen hafta ağır bombardımana maruz kaldığını ve bu şartların sürmesi halinde daha büyük bir insani felakete yol açabileceğini belirtti. Yaklaşık 1 milyon kişinin su ve sanitasyon tesislerinin tehlikeye girebileceğini vurguladı.

Ghebreyesus, Ekim 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana en az 370 kişinin yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini, bunların 300'den fazlasının son 2 ayda öldüğünü hatırlattı: "Açlığın olduğu yerde hastalık da var."

Tıbbi Tahliye ve Kayıplar

DSÖ'nün tahliye çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 300'ü çocuk ve 2 bin 660 refakatçi olmak üzere 7 bin 640'tan fazla hastanın tahliyesine destek verildiğini söyledi. Ancak Gazze'de hâlâ acil özel bakıma ihtiyaç duyan 15 binden fazla hasta bulunduğunu, bunların 3 bin 800'ünün çocuk olduğunu bildirdi.

Tıbbi tahliye beklerken 700'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında yaklaşık 140 çocuk olduğunu aktardı.

Ghebreyesus İsrail hükümetine bu insanlık dışı savaşı sona erdirme çağrısı yaparken, çağrıya uyulmaması halinde müttefiklerini İsrail'i durdurmak için nüfuzlarını kullanmaya davet etti. Ayrıca, "Sivillerin aç bırakılması, bir savaş yöntemi olarak asla hoş karşılanmayan bir savaş suçudur." uyarısında bulundu.

Mpox (M çiçeği) Güncellemesi

Ghebreyesus, geçen yıl ağustosta DSÖ Acil Durum Komitesi önerisiyle M çiçeği virüsünün (Mpox) "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" ilan edildiğini hatırlattı. Komitenin üç ayda bir toplanmaya devam ettiğini, son toplantıda durumun artık uluslararası bir sağlık acil durumu teşkil etmediği görüşünün kendisine iletildiğini ve bu tavsiyeyi kabul ettiğini belirtti.

Bu kararın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Sierra Leone ve Uganda gibi etkilenen ülkelerde vaka ve ölüm sayılarındaki sürekli düşüşlere dayandığını ifade etti.

Sudan'da Açlık ve Sağlık Krizi

Sudan'da açlık krizinin sürdüğünü ve bazı bölgelerde kıtlık koşullarının doğrulandığını söyleyen Ghebreyesus, "Sadece bu yıl 770 binden fazla çocuğun ciddi akut yetersiz beslenmeden acı çekmesi bekleniyor" dedi. DSÖ'nün bu yıl şimdiye kadar 20 binden fazla ciddi yetersiz beslenen çocuğu tedavi eden 142 merkezi desteklediğini aktardı.

Ghebreyesus, Sudan'da yaygın bir kolera salgını olduğunu belirterek, ülkede 105 binden fazla kolera vakası ve buna bağlı 2 bin 600 ölüm yaşandığını bildirdi. DSÖ'nün ağustosta 3,5 milyon kişiye ulaşan aşı kampanyalarını desteklediğini ve Darfur'da yaklaşık 2 milyon kişiyi hedefleyen yeni bir kampanya başlatacağını söyledi.

Özellikle (Kuzey Darfur bölgesindeki) Faşir kenti için uyarıda bulunan Ghebreyesus, kentin 500 günden fazla süredir kuşatma altında olduğunu, 260 binden fazla kişinin acil sağlık yardımına ihtiyacı bulunduğunu ve burada 35 sağlık tesisinin yıkıldığını belirtti. Faşir'de 5 binden fazla şüpheli kolera vakası ve 98 ölümün kaydedildiğini, kentte 130 bin çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşadığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
2
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
3
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
4
Hyundai Georgia Tesisinde ICE Baskını: 475 Kişi Gözaltına Alındı
5
8 ile 'sarı' meteorolojik uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
6
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda Yaşlıları Toplumun Asli Aktörleri Yapacağız
7
Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' Ankara 1. Bölge Toplantısına Başkanlık Etti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire