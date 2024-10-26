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DSÖ Gazze'nin Kuzeyinde Felaket Durumunu Açıkladı

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki sağlık durumu felaket seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:25
DSÖ Gazze'nin Kuzeyinde Felaket Durumunu Açıkladı

Gazze'deki Sağlık Krizi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği yoğun saldırılar sonucunda bölgedeki durumun "felaket" olduğunu duyurdu.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki durum felaket.", ifadesini kullanarak, sağlık tesislerinin etrafında ve içinde meydana gelen İsrail saldırıları, sınırlı erişim ve kritik tıbbi malzeme eksikliği dolayısıyla insanların sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını vurguladı.

Sağlık Tesislerinde Ciddi Sorunlar

Ghebreyesus, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından Kemal Advan Hastanesi’ndeki kuşatmanın sona erdiğine dair rapor alındığını, ancak bunun yüksek bir maliyetle gerçekleştiğini aktardı.

Hastanede 44 erkek personelin gözaltına alınmasının ardından, yalnızca kadın personel, hastane müdürü ve bir erkek doktorun acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 200 hastaya yardımcı olmak için bırakıldığını belirten Ghebreyesus, "Kuşatma sırasında hastane tesislerinin ve tıbbi malzemelerin hasar gördüğüne dair raporlar içler acısı. Gazze'deki tüm sağlık sistemi bir yıldan uzun süredir saldırı altında." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası İhlaller ve Acil Ateşkes

Ghebreyesus, hastanelerin her zaman çatışmalardan korunması gerektiğini hatırlatırken, sağlık tesislerine yönelik her türlü saldırının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirtti. Gazze'nin sağlık sisteminin sona ermemesi için derhal ve koşulsuz bir ateşkes yapılması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Göç Planları

İsrail Ordusu, 5 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenlendi ve 6 Ekim'de kara harekâtı başlatıldı. Bu operasyonun, açıklamalara göre, İsrail'deki kamuoyuna yönelik yerleşim alanı oluşturma amacıyla Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini hedeflediği düşünülmekte.

Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerini boşaltmaları için Filistinlilere çağrı yaptı. Bu çağrıyla birlikte, önceden General Giora Eiland tarafından önerilen ve "generallerin planı" olarak bilinen stratejinin benzer bir uygulaması hayata geçirildi.

"Generallerin Planı", Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Filistinlilerin zorla çıkartılmasını ve bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su gibi hayati ihtiyaçların kısıtlanmasını öngörüyor.

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