DSÖ, Gazze'nin Kuzeyindeki Sivillere Yönelik Şiddeti Kayıt Altına Alıyor

DSÖ'nün Gazze Açıklaması

Gazze'nin kuzeyinin kuşatma altında olması ve sivillere yönelik artan şiddet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından endişelerle karşılandı. Örgüt, Ekim ayının ilk yarısında Gazze'ye yönelik 54 Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım misyonundan yalnızca birine izin verildiğini bildirdi.

Açıklama ve Endişeler

DSÖ Medya Birimi, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze'nin kuzeyinde sivillere yönelik artan şiddet ve erişim eksikliğinden endişe duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Örgüt, insani yardım misyonlarının sürdürülebilir biçimde yürütülmesi ve yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Saldırılar ve Hastanelerin Durumu

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde hastanelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Bu üç hastane, yakıt, kan ihtiyaçları ve tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı minimum hizmet verebiliyor.

DSÖ, 12 Ekim'de yapılan bir tahliye operasyonunun, Kemal Advan Hastanesi'nin üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediğini belirtti. Ancak bu hastane, günlük olarak 50 ila 70 arasında yeni yaralı hastaya ev sahipliği yapıyor.

İnsani Yardım Engelleri

Gazze'nin kuzeyine yönelik artan şiddetin, insani yardım missionlarının gıda ve tıbbi malzeme ulaştırmasını engellediği ifade edildi. DSÖ, Ekim ayının ilk yarısında yalnızca bir yardım misyonuna izin verildiğini, diğerlerinin ise ya reddedildiğini ya da engellendiğini kaydetti.

İsrail Ordusu'nun Harekatları

İsrail ordusu, 5 Ekim'de Cibaliya Mülteci Kampı'nın da bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi ve 6 Ekim'de kara harekâtına başladı. Bu adımların, "Generallerin Planı" olarak bilinen, Filistinli sivilleri bu bölgelerden tahliye etmeye yönelik bir stratejinin parçası olduğu düşünülüyor. Plan, Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlilerin, bölgenin kuşatılması ve temel ihtiyaçların engellenmesi üzerine kurulmuş durumda.

Hükümetin bu plana ilişkin henüz bir açıklama yapmamış olması ise durumu daha da belirsizleştiriyor.