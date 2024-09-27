DSÖ: İsrail Saldırıları Nedeniyle Lübnan'da 37 Sağlık Merkezi Kapatıldı

İsrail'in Saldırıları Sağlık Merkezlerini Vurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Eylül'de başlayan İsrail saldırıları neticesinde Lübnan'daki 317 kamu sağlık merkezinden 37'sinin kapandığını bildirdi.

Kapalı Sağlık Merkezleri ve Bölgesel Etki

DSÖ'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, sağlık merkezlerinin hedef alınmaması gerektiği vurgulandı. İlgili raporlara göre, kapanan sağlık merkezlerinin büyük çoğunluğu Lübnan'ın İsrail sınırındaki bölgelerinde bulunuyor.

İsrail saldırılarının insan kaybı

Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana süregelen çatışmalar sırasında, İsrail ordusu Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Lübnan makamlarının verilerine göre, bu çatışmalarda 748 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 150 bin insan yerinden oldu.