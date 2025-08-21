DOLAR
DSÖ: Sudan'da Nisan 2023'ten Bu Yana Sağlık Hizmetlerine 174 Saldırı

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:44
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların sağlık hizmetlerine etkisine ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ verileri

Ghebreyesus, çatışmaların başlangıcından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 174 saldırı olduğuna dikkat çekti. "Bu saldırılar, 1171 ölüm ve 362 yaralanma ile sonuçlandı."

Ghebreyesus, 2025'te sağlık hizmetlerine yönelik 38 saldırı olduğunu belirterek, bunların 933 ölüm ve 148 yaralanmaya neden olduğunu aktardı.

Sağlık çalışanlarının hayatları kurtarma çabalarında ölüm riski almaması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, 'Sağlık hizmetlerini her zaman koruyun.' ifadelerini kullandı.

Çatışmanın boyutu ve bölgesel durum

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Darfur bölgesinin 5 eyaletinden 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı. Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yönelmişti. HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmış; 26 Temmuz'da "paralel" hükümet kurulduğunu açıklamıştı.

