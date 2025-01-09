DSÖ, Suriye'ye 124 Ton Tıbbi Malzeme Gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'deki sağlık tesislerine 124 ton tıbbi malzeme gönderdi. Binlerce Suriyeli, bu yardımlardan faydalanacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:45
DSÖ, Suriye'ye 124 Ton Tıbbi Malzeme Gönderdi

DSÖ'nün Suriye'ye Dağıttığı Tıbbi Malzemelerin Detayları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'deki sağlık tesisleri için hazırlanan 124 ton tıbbi malzemeyi taşıyan tırları uğurladı. Bu değerli yardım, travma acil cerrahi kitleri ve temel ilaçlar içermektedir.

Yardım malzemelerinin 50 tonu Avrupa Birliği tarafından finanse edilirken, 74 tonu ise DSÖ tarafından temin edilmiştir. Tırlar, Reyhanlı ilçesine ulaştıktan sonra, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki gümrük işlemlerini tamamlayarak Suriye'ye yönlendirildi.

Malzemelerin Dağıtım Noktaları

Gönderilen tıbbi malzemeler, DSÖ tarafından İdlib ve Halep'in kuzeyindeki sağlık tesislerine dağıtılacak. Bu yardımlar, binlerce Suriyelinin sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı hedefliyor.

Yardımın İçeriği

Yardımlar arasında, temel ilaçlar, acil durumlar için tasarlanmış travma bakımı cerrahi aletleri ve anestezi ile sterilizasyon malzemeleri içeren kitler yer alıyor. Ayrıca, hastanelerin ve kliniklerin hem acil hem de rutin durumlarda ihtiyaçlarını karşılamak için yaygın hastalıkları tedavi etmeye ve salgınları önlemeye yönelik temel ilaçlar da bu yardım paketinde bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere hazırlanan...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 124 ton tıbbi malzemeyi taşıyan tırlar uğurlandı. Travma acil cerrahi kitleri ve temel ilaçları içeren 50 tonu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 74 tonu ise DSÖ tarafından temin edilen tıbbi malzemeler Reyhanlı ilçesine ulaştı. Toplam 124 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki gümrük işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere hazırlanan...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Suriye'deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 124 ton tıbbi malzemeyi taşıyan tırlar uğurlandı. Travma acil cerrahi kitleri ve temel ilaçları içeren 50 tonu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 74 tonu ise DSÖ tarafından temin edilen tıbbi malzemeler Reyhanlı ilçesine ulaştı. Toplam 124 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki gümrük işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

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