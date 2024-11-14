DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABB'nin Konser Harcamalarına Sert Eleştiri

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Açıklamalar
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği konserlerin maliyetine yönelik sert eleştirilerde bulundu.
39. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları
Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Kasım tarihinin DSP'nin 39. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, bu önemli günü başta DSP'liler olmak üzere tüm millete kutladığını dile getirdi.
ABD Siyasetine Değindi
Aksakal, konuşmasında Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesi sonrasında yaptığı "zafer konuşmasını" hatırlatarak, Trump'tan sebep oldukları tüm savaşları sonlandırmasını dilediğini ama bunun için çok umutlu olmadığını ifade etti.
ABB'nin Harcamalarını Eleştirdi
Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserin maliyetine dikkat çekerek, "Bir taraftan yandaş kanallar aracılığıyla 'millet açlıktan sürünüyor' diye yaygara yaparken, diğer taraftan bir konser için 65-80 milyon lira gibi yüksek bir miktarı harcamanız kabul edilemez" "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günde, başkentte böyle kutlamaları pop sanatçılarıyla yapacağınıza, bu memleketin seğmenleri ve yerel sanatçıları çağırmalısınız. Onlar Cumhuriyet'in değerlerini içselleştirmiş sanatçılardır ve sizden para da istemezler," diyerek yerel sanatçılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Aksakal, hükümetin yüksek faiz politikalarıyla birlikte dolarizasyon ve CDS oranlarının düşüş göstermekte olduğunu belirterek, "Faizlerin hızlı bir şekilde düşürülmesi döviz kurlarında yükselmelere neden olabilir" dedi. Bu gelişmelerin, ekonomideki olumsuz baskının devam etmekte olduğuna işaret ettiğini ekledi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Yerel Sanatçılara Destek Çağrısı
Ekonomik Durum Üzerine Değerlendirmeler
"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günde, başkentte böyle kutlamaları pop sanatçılarıyla yapacağınıza, bu memleketin seğmenleri ve yerel sanatçıları çağırmalısınız. Onlar Cumhuriyet'in değerlerini içselleştirmiş sanatçılardır ve sizden para da istemezler," diyerek yerel sanatçılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.
Aksakal, hükümetin yüksek faiz politikalarıyla birlikte dolarizasyon ve CDS oranlarının düşüş göstermekte olduğunu belirterek, "Faizlerin hızlı bir şekilde düşürülmesi döviz kurlarında yükselmelere neden olabilir" dedi. Bu gelişmelerin, ekonomideki olumsuz baskının devam etmekte olduğuna işaret ettiğini ekledi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.