DOLAR
34,36 -0,04%
EURO
36,29 0,09%
ALTIN
2.818,85 0,85%
BITCOIN
3.142.286,38 -1,54%

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABB'nin Konser Harcamalarına Sert Eleştiri

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ABB'nin Cumhuriyet Bayramı konser harcamalarını eleştirerek alternatif yerel sanatçılara yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:31
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABB'nin Konser Harcamalarına Sert Eleştiri

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Açıklamalar

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği konserlerin maliyetine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

39. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Kasım tarihinin DSP'nin 39. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, bu önemli günü başta DSP'liler olmak üzere tüm millete kutladığını dile getirdi.

ABD Siyasetine Değindi

Aksakal, konuşmasında Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesi sonrasında yaptığı "zafer konuşmasını" hatırlatarak, Trump'tan sebep oldukları tüm savaşları sonlandırmasını dilediğini ama bunun için çok umutlu olmadığını ifade etti.

ABB'nin Harcamalarını Eleştirdi

Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserin maliyetine dikkat çekerek, "Bir taraftan yandaş kanallar aracılığıyla 'millet açlıktan sürünüyor' diye yaygara yaparken, diğer taraftan bir konser için 65-80 milyon lira gibi yüksek bir miktarı harcamanız kabul edilemez"

Yerel Sanatçılara Destek Çağrısı

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu günde, başkentte böyle kutlamaları pop sanatçılarıyla yapacağınıza, bu memleketin seğmenleri ve yerel sanatçıları çağırmalısınız. Onlar Cumhuriyet'in değerlerini içselleştirmiş sanatçılardır ve sizden para da istemezler," diyerek yerel sanatçılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Durum Üzerine Değerlendirmeler

Aksakal, hükümetin yüksek faiz politikalarıyla birlikte dolarizasyon ve CDS oranlarının düşüş göstermekte olduğunu belirterek, "Faizlerin hızlı bir şekilde düşürülmesi döviz kurlarında yükselmelere neden olabilir" dedi. Bu gelişmelerin, ekonomideki olumsuz baskının devam etmekte olduğuna işaret ettiğini ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!
2
9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt, Bodrum'da Defnedildi
3
Kırklareli'nde Su Alan Balıkçı Teknesindeki 5 Kişi Kurtarıldı
4
Sinop'ta 5. Lakerda Festivali Kapılarını Açtı
5
Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
6
İzmir'de Dolandırıcılığa 2 Milyon Lira: Zanlı Tutuklandı
7
Tekirdağ'da Kayıp Kemal Gümüşsoy'un Cenazesi Bulundu

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!