DSP Genel Başkanı Aksakal'dan ABB'nin Konser Harcamalarına Sert Eleştiri

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Açıklamalar

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği konserlerin maliyetine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

39. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Kasım tarihinin DSP'nin 39. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, bu önemli günü başta DSP'liler olmak üzere tüm millete kutladığını dile getirdi.

ABD Siyasetine Değindi

Aksakal, konuşmasında Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesi sonrasında yaptığı "zafer konuşmasını" hatırlatarak, Trump'tan sebep oldukları tüm savaşları sonlandırmasını dilediğini ama bunun için çok umutlu olmadığını ifade etti.

ABB'nin Harcamalarını Eleştirdi