DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'tan Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünü kutladı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanları andı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:07
Sivas Kongresi: Bağımsızlık ve milli birlik

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda görüşlerini paylaştı.

Mesajında Aksakal, şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık azmi ve milli birlik kararlılığıyla gerçekleştirilen 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi gündür."

Aksakal, yayımladığı mesajın devamında şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nin 106. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."

