DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'tan Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Mesajı
Sivas Kongresi: Bağımsızlık ve milli birlik
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda görüşlerini paylaştı.
Mesajında Aksakal, şu ifadelere yer verdi:
"Türk milletinin bağımsızlık azmi ve milli birlik kararlılığıyla gerçekleştirilen 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi gündür."
Aksakal, yayımladığı mesajın devamında şunları kaydetti:
"Sivas Kongresi'nin 106. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."