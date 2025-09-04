DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'tan Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Mesajı

Sivas Kongresi: Bağımsızlık ve milli birlik

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda görüşlerini paylaştı.

Mesajında Aksakal, şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık azmi ve milli birlik kararlılığıyla gerçekleştirilen 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı tarihi gündür."

Aksakal, yayımladığı mesajın devamında şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi'nin 106. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."