DSS Washington'da Devriye: Diplomatik Güvenlik Servisi Şehir Asayişine Destek Veriyor

DSS Washington'da Devriye Görevine Başladı

New York Times: Diplomatik Güvenlik Servisi şehir asayişinde görevlendirildi

New York Times'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomatik Güvenlik Servisi (DSS) personeli, diplomatların korunmasının ötesinde Washington sokaklarında devriye görevi yapmaya başladı.

Haberde, "Diplomatik Güvenlik Servisi, geleneksel olarak diplomatları korumaya, yurt dışı misyonlarının güvenliğini sağlamaya ve geçmiş sorgulamalarını yönetmeye odaklanmıştı. Şimdi ise devriye görevi görüyor." ifadelerine yer verildi.

DSS çalışanlarının, Başkan Donald Trump'ın suçla mücadele operasyonu kapsamında başkentte diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte görevlendirildiği belirtildi.

Gazete ayrıca, DSS personelinin "vatandaş olmayanları gözaltına almak ve sınır dışı etmek için ABD'nin şehirlerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ile çalışıyor" değerlendirmesini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı ise DSS çalışanlarının "Columbia Bölgesi'ndeki suçu caydırma ve azaltma misyonunda kurumlar arası destek sağlamak için Metropolitan Polis Departmanı ve diğer kolluk kuvvetleriyle aktif olarak ortaklık yaptığı" yönündeki açıklamasını habere iletti.

Bakanlığın internet sitesine göre, DSS'nin dünya çapında 2 bin 500'den fazla çalışanı bulunuyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın internet sayfasında 20 Şubat'ta yayımlanan duyuruda ise, "yasa dışı göçmenlerin tutuklanması ve sınır dışı edilmesi" çalışmalarına destek vermek üzere Diplomatik Güvenlik Servisi bünyesindeki yaklaşık 600 çalışanın görevlendirildiği kaydedilmişti.