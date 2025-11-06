DTS Tasarım Merkezi: Uşak Üniversitesi'nde Yapay Zeka ve 3D Tekstilde Öncü

Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi, yapay zeka ve CLO3D ile 3D tekstil tasarımında öncü projeler geliştiriyor, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:10
Üniversite merkezli dijital dönüşüm tekstil sektörünü hızlandırıyor

Uşak Üniversitesi bünyesinde kurulan Deri, Tekstil ve Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (DTS Tasarım Merkezi), geliştirdiği 3 boyutlu (3D) tasarımlar ve yapay zeka destekli çalışmalarla Türkiye'nin ön saflarında yer alıyor.

Merkez, Türkiye'de dijital tekstil ve yapay zeka tabanlı tasarım alanında öncü projelere imza atıyor. Gelişen teknolojileri üretim süreçlerinin temel unsuru haline getirerek sektörün dijital dönüşümünü hızlandırıyor.

Yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteren DTS Tasarım Merkezi, özellikle CLO3D giysi simülasyonları konusunda Türkiye’nin en deneyimli ekiplerinden birine sahip. 2009 yılından beri bu yazılımı profesyonel düzeyde kullanan uzman kadro, fiziksel numune üretimi olmadan sanal ortamda 360 derece gerçekçi kıyafet tasarımları gerçekleştiriyor.

Prof. Dr. Ekrem Savaş: DTS Tasarım Merkezimiz, özellikle Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Kıyafetleri Projesi, PTT, Orman Genel Müdürlüğü, UMKE ve AB RescUE Sahra Hastaneleri gibi önemli kurumların kıyafetlerini dijital ortamda başarıyla tasarladı. CLO3D ile geliştirilen 3D sanal numuneler sayesinde üretim öncesi revizyonlar uzaktan yapılabildi, zamandan ve maliyetten ciddi tasarruf sağlandı. Ayrıca bu tasarımlar için insan kullanımına gerek kalmadı. Yaşlı, hasta ya da çocuklarının kullanılmasına gerek olmadan tasarlanan ürünler 3 boyutlu üretilen mankenlerle sunuldu.

Prof. Dr. Ekrem Savaş: Geleneksel olarak günler süren tasarımlar 3D tasarım sayesinde artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Merkez, bu teknolojiyi sadece tekstil değil, endüstriyel tasarım ve otomotiv sektörü gibi farklı alanlarda da aktif şekilde kullanıyor. Bugüne kadar, Baby Cosy, MTN Trade, Cozzy Wolf, Columbus gibi uluslararası markaların ürünlerinin dijitalleştirilmesi ve yapay zeka destekli tasarımları geliştirildi. DTS Tasarım Merkezi’nin dijital kütüphanesinde bugüne dek 20 bin - 30 bin arasında görsel üretildi. Tüm bu çalışmalar; dijital dönüşüm, verimlilik ve kalite artışına somut katkılar sağladı.

Prof. Dr. Ekrem Savaş: DTS Tasarım Merkezinin, yalnızca ürün geliştirme değil, aynı zamanda sektöre yönelik eğitim faaliyetleri de yürüttüğünü belirtmek isterim. DTS Tasarım Merkezindeki uzmanlarımız tarafından Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarına yapay zeka destekli kalıp ve tasarım eğitimleri de veriliyor. Ayrıca çeşitli firmalar için demo projeler hazırlanıyor.

Öğr. Gör. Fatih Aytekin: ‘‘DTS Tasarım Merkezi, mühendislik temelli, üretim süreçlerine entegre ve verimlilik odaklı bir yaklaşımla yapay zekayı kullanıyor. DTS Tasarım Merkezi, dijitalleşme ve yapay zeka entegrasyonu konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin tekstil ve moda sektöründe global rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Kamu kurumları ve özel sektörle yürütülen projeler sayesinde hem ulusal hem uluslararası alanda katma değer üretiliyor.’’

Merkezin çalışmaları, hem üretim süreçlerinde hız ve maliyet avantajı sağlıyor hem de sektöre eğitim ve dijital altyapı desteği sunarak Türkiye'nin tekstil ve moda alanındaki rekabet gücünü güçlendiriyor.

