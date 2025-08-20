Düden Çayı'nda Canlanma: Siraz Balığı Yeniden Görüldü, Su Kalitesi Arttı

Valilikten açıklama

Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, 4 yıl önce kirlilik tespit edilen Düden Çayı'nda olumlu gelişmeler gözlemlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Su Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde sürdürülen çalışmaların, Düden Çayı'nda olumlu gelişmelerin gözlemlenmesine katkı sağladığı belirtildi. Çalışmaların sekretaryasının Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü ifade edildi ve "Düden Çayı'nda uzun süredir devam eden ekolojik sorunlara yönelik başlatılan çalışmalar, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle somut adımlara dönüşmüş ve olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Mevcut gözlemler ve ölçümler, iyileşme sürecinin umut verici bir şekilde ilerlediğini göstermektedir." denildi.

Bilim Kurulu ve saha çalışmaları

Türkiye'de ilk kez Valilik bünyesinde oluşturulan Düden Çayı Bilim Kurulu, Prof. Dr. Bülent Topkaya başkanlığında çeşitli alanlardan uzmanların katkısıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bilim Kurulunun önerisi üzerine, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından Düden Çayı'na dalış gerçekleştirildi.

Bilimsel ekipten gelen değerlendirmede şu bilgiler paylaşıldı: "Dalışta, Düden Çayı'nda uzun süredir gözlenmeyen endemik Siraz balığı (Capoeta capoeta antalyensis) ve diğer balık türlerinin yeniden görülmesi ekosistemdeki toparlanma sürecinin olumlu işareti olmuştur. Bilimsel veriler de bu gelişmeleri desteklemektedir."

Gözlem ve ölçüm sonuçları

Yapılan ölçümler, su kalitesinde kayda değer bir iyileşme olduğunu gösteriyor: Çözünmüş oksijen 2023 yılında 5,9 mg/l iken 2024 ölçümlerinde 9,1 mg/l'ye yükseldi. Aynı dönemde elektriksel iletkenlik 101,5'ten 83,4'e geriledi ve pH değerleri nötr seviyeye yaklaştı. Ayrıca sudaki kötü koku azaldı ve su kalitesinin biyolojik yaşam açısından daha elverişli hale geldiği tespit edildi.

İzleme ve korunma adımları

Valilik, kirlilik kaynaklarının azaltılması, düzenli izleme ve denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi ile toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Not olarak, Düden Çayı'nda 2021 yılında kirlilik ve kötü koku tespit edilmişti; başlatılan çalışmalar bu geçmiş tespitleri ele almak üzere planlandı.

Düden Çayı'ndaki gelişmeler, ilgili kurumlar ve uzmanların ortak çabalarının yanı sıra bilimsel öneriler ışığında yürütülen uygulamaların çevresel iyileşmeye katkı sağlayabileceğini göstermesi açısından önem taşıyor.