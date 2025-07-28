DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Düden Şelalesi'nden denize düştüğü iddia edilen bir kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 00:31
Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya Düden Şelalesi'nde Arama Kurtarma Faaliyetleri

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Aşağı Düden Şelalesi'nde, bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları acilen başlatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, bir şahsın korkulukların arkasına geçerek, şelalenin denize döküldüğü noktadan suya düştüğü belirtildi. Olay üzerine hemen AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Arama Çalışmalarının Detayları

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları, şelalenin denize döküldüğü alan çevresinde arama kurtarma faaliyetlerine devam ederken, AFAD ekipleri de dron ile havadan destek sağlıyor.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor ve güncel gelişmeler takip ediliyor.

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine...

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine...

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
2
İzmir'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
3
Yozgat'ta 17 Yıl Sonra Oğul İtirafı: Babasını Öldürdü
4
Maltepe'de Kamyonet Kazası: 72 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
İstanbul'da Uluslararası Müslüman Gençlik Toplantısı Kapanış Töreni Yapıldı
6
Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
7
Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim