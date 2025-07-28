Düden Şelalesi'nde Denize Düşen Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya Düden Şelalesi'nde Arama Kurtarma Faaliyetleri

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Aşağı Düden Şelalesi'nde, bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları acilen başlatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, bir şahsın korkulukların arkasına geçerek, şelalenin denize döküldüğü noktadan suya düştüğü belirtildi. Olay üzerine hemen AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Arama Çalışmalarının Detayları

Deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları, şelalenin denize döküldüğü alan çevresinde arama kurtarma faaliyetlerine devam ederken, AFAD ekipleri de dron ile havadan destek sağlıyor.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor ve güncel gelişmeler takip ediliyor.

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.