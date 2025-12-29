DOLAR
Duhan Töre Yolalan: Uygulanabilir Hedefler Başarıyı Güçlendirir

Uzman Psikolog Duhan Töre Yolalan, yeni yıl kararlarında gerçekçi, ölçülebilir ve uygulanabilir hedeflerin başarıyı ve motivasyonu artırdığını, küçük ödüllerin etkili olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:55
Duhan Töre Yolalan: Uygulanabilir Hedefler Başarıyı Güçlendirir

Duhan Töre Yolalan: Uygulanabilir Hedefler Başarıyı Güçlendirir

Medicana Sivas Hastanesi'nde görev yapan Uzman Psikolog Duhan Töre Yolalan, hedeflerin basit ve uygulanabilir olmasının başarıyı artırdığını belirtti. Yolalan, yeni yıl döneminin değerlendirme ve tazelenme hissi yarattığını, ancak beklentilerin iyi yönetilmemesi halinde hayal kırıklığına yol açabileceğini söyledi.

Yeni yıl, beklenti ve motivasyon

Aralık ayının son günleri bireylerde geçmiş yılın muhasebesini yapma ve yeni başlangıçlara odaklanma eğilimini güçlendiriyor. Yolalan, bu dönemin insanların "hayatını kontrol etme" isteğini artırdığını, ancak soyut ve büyük hedeflerin yerine net, ölçülebilir ve ulaşılabilir adımların planlanmasının başarı oranını yükselttiğini vurguladı.

Yolalan, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Beklenti ve yönetimi psikolojik sağlığımız için önem taşır. Gerçekçi olmayan hedefler hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu nedenle hedefleri net, ölçülebilir ve ulaşılabilir bir şekilde belirlemek bizim için önemlidir. Yenilik kararlarımızda kendini geliştirmek ve motivasyonunu arttırmak ancak bu kararların uygulanabilir olması bizim için önemlidir".

Küçük ödüller ve öz disiplin

Uzman psikolog, motivasyonun genellikle yeni yılın verdiği enerjiyle ilk aşamada yüksek olduğunu, sonra düşüş yaşanabileceğini belirtti. Bu düşüşü dengelemek için küçük ödüller ve başarıların aşamalı olarak kutlanmasının etkili olduğunu söyledi: "Motivasyon kaybımızı korumak ve hedeflere ulaşmak için kendimizi küçük küçük ödüllendirebiliriz".

Yolalan ayrıca öz disiplinin ve alışkanlık oluşturmanın önemine dikkat çekti. Kısa vadede zoru yönetme ve uzun vadede hedefe odaklanma yeteneğinin geliştirilmesi gerektiğini, yeni alışkanlıklar için tutarlılık ve günlük küçük adımların kalıcılığı sağladığını ifade etti. Başarısızlık durumlarında yıkıcı bir tutum sergilemek yerine hataları öğrenme fırsatı olarak görmenin önemine değindi.

Pratik öneriler ve sonuç

Yolalan, yeni yıl kararlarında uygulamaya yönelik öneriler sıraladı: düzenli egzersiz ve meditasyon, sağlıklı beslenme, sosyal bağlantıları güçlendirme, teknoloji kullanımını sınırlama, yeni hobi edinme, profesyonel yardım alma, doğada zaman geçirme ve iyi bir uyku rutini oluşturma. Değişimin kişinin kontrolünde olduğuna dikkat çekerek, "Değişimi ancak siz sağlayabilirsiniz" dedi.

Sonuç olarak, uzmanın mesajı şu: Gerçekçi, ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler belirlemek, küçük ödüllerle motivasyonu desteklemek ve öz disiplinle alışkanlıkları kalıcı hale getirmek başarıyı güçlendirir.

