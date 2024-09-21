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Dünya Alzheimer Günü: Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, hastalığın yaygınlığı ve korunma yolları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 15:22
Dünya Alzheimer Günü: Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Dünya Alzheimer Günü'nde Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine dayanarak, demans vakalarının 2030'da 75 milyona, 2050'de ise 132 milyona ulaşacağını bildirdi.

Türkiye'de Alzheimer Görülme Sıklığı

Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki bireylerde Alzheimer görülme sıklığının %5,5 olduğunu belirtti. Bu durum, Alzheimer ile mücadelede etkin sağlık politikalarının oluşturulmasının önemini ortaya koymaktadır.

Demans ve Alzheimer Arasındaki Farklar

Açıklamada, Alzheimer ve demans terimlerinin sıklıkla birbirinin yerine kullanıldığı ancak farklı anlamlara geldiği ifade edildi. Demans, genel bir terim iken, Alzheimer bu durumun en sık rastlanan şeklidir. Unutkanlık, davranış değişiklikleri ve konuşmada bozulma gibi belirtiler her iki durumda da gözlemlenebilir.

Alzheimer'ın Seyri ve Evreleri

Alzheimer hastalığı, erken, orta ve ileri evreler olarak üç aşamaya ayrılır. Hastalığın başlangıç aşamasında bireyler genellikle bağımsız yaşayabilir. Ancak, orta evrede günlük faaliyetlerde yardıma ihtiyaç duyulmaya başlanır ve ileri evrede hastalar, bakım desteğine muhtaç hale gelir.

Alzheimer Risk Faktörleri ve Korunma Yöntemleri

Bakanlık, Alzheimer hastalığının başlıca risk faktörleri arasında fiziksel hareketsizlik, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, obezite ve hipertansiyonu sıraladı. Korunma yolları arasında düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, hayatın tadını çıkarmak ve zihinsel aktiviteleri sürdürmek gibi önerilerde bulundu. Bu yöntemler, hastalığa yakalanma riskini azaltmada önemli rol oynamaktadır.

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