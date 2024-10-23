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Dünya Bankası Tarımsal Finansmanı 9 Milyar Dolar Üzerine Çıkarıyor

Dünya Bankası, tarımsal finansmanı 2030 yılına kadar yıllık 9 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:31
Dünya Bankası Tarımsal Finansmanı 9 Milyar Dolar Üzerine Çıkarıyor

Dünya Bankası'ndan Tarımsal Finansman Hamlesi

Dünya Bankası, tarımsal finans ve tarımsal işletme taahhütlerini 2030 yılına kadar yıllık 9 milyar dolar düzeyine çıkaracağını açıkladı. Bu açıklama, bankanın tarım sektöründe kapsamlı bir ekosistem yaratmayı hedeflediğini gösteriyor.

Stratejik Dönüşüm ve Hedefler

Bankanın yaptığı açıklamada, tarımsal ticaret yaklaşımında bir dönüşüm gerçekleştirileceği vurgulandı. Bu çerçevede, 2030 yılına kadar tarımsal finansmanın iki katına çıkarılması planlanıyor. Yeni anlayışla, ilerleyen yıllarda beklenen %60 artış gösteren gıda talebinin karşılanması ve gelişmekte olan pazarlarda kritik iş ihtiyaçlarına çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

İstihdam ve Gelir Artışı

Dünya Bankası'nın açıklamasında, tarımsal üretkenlikte ve gelirlerde sağlanacak artışın, istihdama ve gıda ile beslenme kalitesinin iyileşmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Ajay Banga'nın Vurguları

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, "Sürdürülebilir Büyüme ve İstihdamın İtici Gücü Olarak Tarım ve Gıda" konulu bir etkinlikte, gıda üretiminin artırılması ve karşılaşılan zorlukların nasıl aşılacağına dair yol haritasını sundu. Su kıtlığı, gübre, altyapı ve finansman gibi konuları derinlemesine ele aldıklarını ifade eden Banga, yeni bir çalışma modeli ve yatırım düzeyi ile bu sorunları aşmayı hedeflediklerini belirtti.

Banga, tarım ve tarımsal işletmelerin dönüşümü ile yarının gıda sisteminin inşa edilebileceğini ve bu sürecin yaşam standartlarını yükseltip istihdam oluşturmada önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

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