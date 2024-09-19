Dünya Genelinde Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal Medya Kısıtlamaları Artıyor

Dünyada Çocuklar ve Gençler İçin Sosyal Medya Kısıtlamaları

Çocuk ve gençlerin sosyal medya ile harcadığı dönemin uzaması, bu neslin karşılaştığı riskleri artırdı. Avustralya, sosyal medya platformları için yaş sınırlaması getirme çalışmalarına hız verdi.

Artan Ekran Süreleri ve Tehditler

Avustralya'nın hazırlanmakta olan yasa tasarısının yankıları dünya genelinde hissediliyor. Yazılı medya kuruluşu AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, internet kullanıcılarının günlük ortalama 6,5 saatini çevrimiçi geçirdiği belirtildi.

Uzmanın verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 5,5 milyar insan internete erişim sağlarken, çocuk ve gençlerin özellikle yaşadığı sorunlar artış göstermekte. Bu artış; dijital zorbalık, mahremiyet ihlali ve dezenformasyon gibi acil konuları gündeme taşıyor.

Avustralya'dan Yeni Düzenlemeler

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, çocukların sosyal medya aracılığıyla ailelerinden ve arkadaşlarından kopma sorununa dikkat çekerek, yıl sonuna kadar yeni tasarıyı sunmayı planladıklarını açıkladı. Hükümet, sosyal medya şirketlerine baskı yaparak yanlış bilgilerin yayılımını engellemeyi hedefliyor.

Global Gelişmeler

Dünya genelinde sosyal medya ve telefon kısıtlamalarına yönelik yasaklar geçmişten günümüze birçok ülkede uygulanmakta. Örneğin; İtalya, İspanya, ve Hollanda’da okullarda telefon kullanımını yasaklamaya yönelik düzenlemeler hayata geçirildi.

Yanlış bilgi yayılımına karşı sağlam önlemler almak amacıyla, Brezilya sosyal medya platformu X'e geçici yasak getirdi. Hükümet ulusal güvenlik gerekçeleri doğrultusunda sıkı denetimler uygulamakta. Ayrıca, bazı ülkelerde sosyal medya platformları erişilemez hale getirilebiliyor. Sonuç Olarak

Tüm bu gelişmeler, çocuk ve gençlerin dijital dünya ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Hükümetler, gençlerin güvenliğini sağlamak adına yeni adımlar atmaya devam ediyor.